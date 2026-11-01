Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Pakistanu (SECP) po raz pierwszy oznaczyła 39 704 firm jako nieaktywne decyzją rejestratora. Powodem było nieprzedkładanie przez nie przez cztery lata rocznych deklaracji i/lub sprawozdań finansowych, podaje Dawn.

Ograniczenia dla firm

Status nieaktywności będzie widoczny w systemie SECP i dostępny dla banków oraz innych zainteresowanych stron. Takie firmy nie będą mogły otwierać nowych rachunków bankowych, dopóki nie przedłożą komisji zaległych dokumentów i nie odzyskają aktywnego statusu.

Nie będą także mogły korzystać z usług finansowych ani rejestrować zmian w składzie dyrektorów. Składanie corocznych deklaracji oraz, w razie potrzeby, sprawozdań finansowych przewiduje ustawa o spółkach z 2017 roku.

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Dane z rejestru przedsiębiorstw

Najwięcej firm z nowym statusem przypada na Lahaur — 13 927, Islamabad — 13 859 i Karaczi — 4 868. Kolejne 2 031 firm przypada na Peszawar, 1 861 — na Multan, 1 384 — na Faisalabad, 1 102 — na Gilgit, 436 — na Kwettę, a 236 — na Sukkur.

Na dzień 30 września w Pakistanie zarejestrowanych było 317 002 firm. W roku finansowym 2026 SECP zarejestrowała 43 559 nowych przedsiębiorstw — o 24% więcej niż rok wcześniej. Według komisji 99,9% nowych firm rejestruje się online, a rezerwacja nazwy i procedura inkorporacji są w pełni zdigitalizowane.

Przewodniczący SECP Kabir Ahmed Sidhu oświadczył, że czysty i wiarygodny rejestr jest podstawą zaufania w sektorze korporacyjnym. Jak powiedział, komisja dąży do ochrony integralności systemu finansowego, jednocześnie pozostawiając firmom możliwość ponownego spełnienia wymogów.

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