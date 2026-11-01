W Bangladeszu rząd utworzy w niedzielę radę ds. płac, aby dokonać przeglądu wynagrodzeń pracowników przemysłu odzieżowego. Decyzję ogłoszono po protestach, które doprowadziły do zamknięcia dziesiątek fabryk i starć z policją, informuje Kathmandu Post.

Żądania pracowników

Pracownicy domagają się ustalenia minimalnego miesięcznego wynagrodzenia na poziomie 30 tys. taka, czyli około 245 dolarów. To ponad dwukrotnie więcej niż obecna minimalna stawka wynosząca 12,5 tys. taka. Uczestnicy protestów twierdzą, że ich siła nabywcza znacząco spadła z powodu rosnących kosztów żywności, mieszkania, transportu i usług medycznych.

Minister pracy i zatrudnienia Ariful Haque Chowdhury oświadczył, że władze oficjalnie utworzą radę po konsultacjach z przedstawicielami pracowników i przemysłu. Wezwał pracowników do powrotu do pracy, zaznaczając, że przegląd struktury płac odpowiada na ich kluczowe żądanie.

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Zamknięcia fabryk i starcia

W sobotę około 30 fabryk odzieżowych w Ashulii, dużym obszarze przemysłowym na obrzeżach Dhaki, ogłosiło dzień wolny z powodu protestów. Setki pracowników zablokowały również duże skrzyżowanie w stolicy, a demonstracje w innych strefach przemysłowych zakłóciły ruch i działalność przedsiębiorstw.

Według policji podczas starć w Ashulii rannych zostało kilka osób, w tym funkcjonariusze policji. Służby porządkowe użyły gazu łzawiącego i granatów hukowych, aby rozpędzić protestujących. Chowdhury ostrzegł, że przedłużające się przestoje produkcji mogą opóźnić dostawy eksportowe i płatności od międzynarodowych nabywców.

Bangladeski przemysł odzieżowy, drugi co do wielkości na świecie po Chinach, zapewnia pracę około 4 milionom osób, generuje ponad 80% dochodów eksportowych kraju i stanowi około 10% jego produktu krajowego brutto. Producenci informują także o rosnących kosztach produkcji, okresowych zakłóceniach dostaw gazu i energii elektrycznej oraz niepewności na rynkach energii z powodu napięć na Bliskim Wschodzie.

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