В Бангладеш правительство в воскресенье сформирует совет по вопросам оплаты труда для пересмотра зарплат работников швейной промышленности. Решение объявили после протестов, которые привели к закрытию десятков фабрик и столкновениям с полицией, сообщает Kathmandu Post.

Требования работников

Работники требуют установить минимальную месячную зарплату на уровне 30 тысяч така, или около 245 долларов. Это более чем вдвое превышает нынешнюю минимальную ставку в 12,5 тысячи така. Участники протестов заявляют, что из-за роста расходов на продукты, жилье, транспорт и медицинские услуги их покупательная способность существенно снизилась.

Министр труда и занятости Арифул Хак Чоудхури заявил, что власти официально сформируют совет после консультаций с представителями работников и промышленности. Он призвал работников вернуться к работе, отметив, что пересмотр структуры зарплат отвечает их ключевому требованию.

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Закрытие фабрик и столкновения

В субботу около 30 швейных фабрик в Ашулии, крупном промышленном районе на окраине Дакки, объявили выходной из-за протестов. Сотни работников также перекрыли крупный перекресток в столице, а демонстрации в других промышленных зонах нарушили движение транспорта и работу предприятий.

По данным полиции, во время столкновений в Ашулии пострадали несколько человек, в том числе полицейские. Правоохранители применили слезоточивый газ и шумовые гранаты, чтобы разогнать протестующих. Чоудхури предупредил, что длительные остановки производства могут задержать экспортные поставки и платежи от международных покупателей.

Швейная промышленность Бангладеш, вторая по масштабу в мире после Китая, обеспечивает работой около 4 миллионов человек, генерирует более 80% экспортных доходов страны и составляет примерно 10% ее валового внутреннего продукта. Производители также сообщают о росте производственных расходов, периодических перебоях с поставками газа и электроэнергии и неопределенности на энергетических рынках из-за напряженности на Ближнем Востоке.

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