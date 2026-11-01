В США взносы работодателей на медицинское страхование выросли на 6,4% в годовом выражении, что соответствует самому быстрому темпу за два десятилетия. В третьем квартале зарплаты и оклады работников увеличились на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные индекса стоимости занятости Бюро статистики труда США, о которых сообщает Fortune.

Влияние на рост зарплат

Старший научный сотрудник Burning Glass Institute Гай Бергер отметил, что взносы работодателей на медстрахование выросли на 6,4%. По его расчетам, если бы они увеличивались на уровне 3%, как несколько лет назад, нынешний темп роста зарплат был бы выше на 0,2–0,3 процентного пункта.

Бергер также считает, что эти данные могут не полностью отражать давление на работников. Взносы работодателей могут не успевать за общей стоимостью медицинского страхования, поэтому работники платят большую долю страховых премий. Кроме того, сами страховые планы, по его словам, покрывают меньше расходов, что увеличивает собственные расходы застрахованных на медицинские услуги.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Подорожание планов ACA

Рост стоимости страхования также касается американцев, покупающих полисы через маркетплейсы Affordable Care Act. По оценке некоммерческой исследовательской организации KFF, в 2027 году премии по таким планам вырастут на 13%. Это будет второе по величине повышение с 2018 года после скачка на 26% в 2026 году.

Средняя ежемесячная премия для 40-летнего человека за базовый план среднего уровня в 2027 году составит 704 доллара. В 2026 году она равнялась 624 долларам, а в 2025 году — 497 долларам.

Сокращение страхового охвата

KFF связывает напряженность на рынке ACA с прекращением действия расширенных субсидий, введенных во время пандемии и не продленных Конгрессом. По состоянию на февраль число участников планов ACA сократилось на 12% в годовом выражении — примерно до 19,2 млн человек. В конце октября KFF зафиксировала 31 случай ухода страховщиков с рынков штатов против восьми новых выходов на эти рынки.

Читай нас в