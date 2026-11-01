美国雇主医疗保险缴费增长6.4%——《财富》

美国雇主的医疗保险缴费同比增长6.4%，为二十年来最快增速。美国劳工统计局就业成本指数数据显示，第三季度员工工资和薪酬较去年同期增长3.1%，《财富》报道称。

对工资增长的影响

Burning Glass Institute高级研究员盖伊·伯杰指出，雇主医疗保险缴费增长了6.4%。根据他的计算，如果其增幅保持在几年前的3%水平，目前的工资增长速度将高出0.2至0.3个百分点。

伯杰还认为，这些数据可能未能完全反映员工面临的压力。雇主缴费可能未能跟上医疗保险总成本的增长，因此员工承担了更大比例的保险保费。此外，他表示，保险计划本身覆盖的费用更少，增加了参保者在医疗服务上的自付支出。

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ACA计划费用上涨

保险成本上涨也影响通过《平价医疗法案》市场购买保单的美国人。非营利研究机构KFF估计，2027年此类计划的保费将上涨13%。这将是自2018年以来第二大的涨幅，仅次于2026年26%的跃升。

2027年，一名40岁人士购买基础中档计划的平均月保费将为704美元。2026年为624美元，2025年为497美元。

保险覆盖减少

KFF将ACA市场的紧张局面与疫情期间推出、且未获国会延长的扩展补贴到期联系起来。截至2月，ACA计划参保人数同比减少12%，降至约1920万人。10月底，KFF记录到31起保险公司退出州市场的情况，而新进入者为8家。

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