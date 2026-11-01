W USA składki pracodawców na ubezpieczenie zdrowotne wzrosły o 6,4% rok do roku, co odpowiada najszybszemu tempu od dwóch dekad. W trzecim kwartale płace i wynagrodzenia pracowników zwiększyły się o 3,1% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, wynika z danych indeksu kosztów zatrudnienia amerykańskiego Biura Statystyki Pracy, o których informuje Fortune.

Wpływ na wzrost płac

Starszy pracownik naukowy Burning Glass Institute Guy Berger zauważył, że składki pracodawców na ubezpieczenie zdrowotne wzrosły o 6,4%. Według jego wyliczeń, gdyby rosły w tempie 3%, jak kilka lat temu, obecne tempo wzrostu płac byłoby wyższe o 0,2–0,3 punktu procentowego.

Berger uważa również, że dane te mogą nie w pełni odzwierciedlać presję wywieraną na pracowników. Składki pracodawców mogą nie nadążać za całkowitym kosztem ubezpieczenia zdrowotnego, dlatego pracownicy płacą większą część składek ubezpieczeniowych. Ponadto same plany ubezpieczeniowe, jak powiedział, pokrywają mniej kosztów, co zwiększa wydatki ubezpieczonych z własnej kieszeni na usługi medyczne.

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Wzrost kosztów planów ACA

Wzrost kosztów ubezpieczenia dotyczy także Amerykanów kupujących polisy za pośrednictwem platform Affordable Care Act. Według szacunków niekomercyjnej organizacji badawczej KFF, w 2027 roku składki za takie plany wzrosną o 13%. Będzie to drugi co do wielkości wzrost od 2018 roku, po skoku o 26% w 2026 roku.

Średnia miesięczna składka dla 40-letniej osoby za podstawowy plan średniego poziomu w 2027 roku wyniesie 704 dolary. W 2026 roku wynosiła 624 dolary, a w 2025 roku — 497 dolarów.

Spadek zakresu ubezpieczenia

KFF wiąże napięcie na rynku ACA z wygaśnięciem rozszerzonych subsydiów wprowadzonych podczas pandemii i nieprzedłużonych przez Kongres. Według stanu na luty liczba uczestników planów ACA spadła o 12% rok do roku — do około 19,2 mln osób. Pod koniec października KFF odnotowała 31 przypadków wycofania się ubezpieczycieli z rynków stanowych wobec ośmiu nowych wejść.

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