Trzy największe chińskie linie lotnicze mogą zakończyć 2026 rok ze stratami po znacznym pogorszeniu wyników finansowych w trzecim kwartale. Na wyniki Air China, China Eastern Airlines i China Southern Airlines wpłynęły rosnące koszty paliwa lotniczego, słabe taryfy krajowe oraz zakłócenia działalności spowodowane tajfunami, informuje The Japan Times.

Wyniki za trzeci kwartał

Trzeci kwartał, obejmujący szczyt letniego sezonu turystycznego, jest zwykle najbardziej dochodowym okresem dla chińskich przewoźników. Jednak zysk netto Air China spadł o 92,6% rok do roku, do 270,6 mln juanów, czyli 40,62 mln dolarów. China Eastern osiągnęła 64 mln juanów zysku netto, o 98,2% mniej niż rok wcześniej.

China Southern odnotowała w trzecim kwartale stratę netto w wysokości 609 mln juanów, podczas gdy w analogicznym okresie 2025 roku miała 3,84 mld juanów zysku netto. Wszystkie trzy spółki poinformowały o stratach za pierwsze dziewięć miesięcy roku, choć w tym okresie 2025 roku były rentowne.

Koszty paliwa i prognozy

Według szacunków analityków zebranych przez LSEG, Air China i China Eastern zmierzają ku siódmej z rzędu rocznej stracie netto od początku pandemii COVID-19. China Southern, która w 2025 roku po raz pierwszy od 2019 roku stała się rentowna, również może ponownie zakończyć rok na minusie.

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Wszyscy trzej przewoźnicy oświadczyli, że na ich wyniki negatywnie wpłynął znaczny wzrost cen paliwa lotniczego. Jego cena wzrosła ponad dwukrotnie od czasu, gdy Stany Zjednoczone i Izrael pod koniec lutego rozpoczęły kampanię wojskową przeciwko Iranowi. Chińskie linie lotnicze zabezpieczają koszty paliwa w znacznie mniejszym stopniu niż wielu ich konkurentów w Azji i Europie, dlatego są bardziej zależne od wahań cen ropy.

Krajowe taryfy lotnicze pozostawały słabe w trzecim kwartale z powodu intensywnej konkurencji, w tym ze strony kolei dużych prędkości. Huatai Securities oszacowała, że rentowność Air China — wskaźnik taryf lotniczych — spadła o 5%, co uniemożliwiło spółce zrekompensowanie droższego paliwa.

Nathan Ge, szef badań sektora transportowego w regionie Azji i Pacyfiku w BofA Global Research, powiedział, że chińskie linie lotnicze prawdopodobnie pozostaną nierentowne także w sezonowo słabszym czwartym kwartale. Jak stwierdził, po październikowym tygodniu świątecznym taryfy na lotach krajowych rosły w tempie dwucyfrowym rok do roku, ponieważ przewoźnicy ograniczali podaż miejsc, jednak paliwo pozostaje głównym negatywnym czynnikiem.

Od początku roku akcje Air China spadły o 38%, China Eastern o 46%, a China Southern o 39%.

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