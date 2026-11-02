中国最大航空公司可能以亏损结束2026年——《日本时报》

在第三季度财务业绩大幅恶化后，中国三大航空公司可能以亏损结束2026年。航空燃油成本上涨、国内票价疲软以及台风造成的运营中断，影响了中国国际航空、中国东方航空和中国南方航空的业绩，《日本时报》报道。

第三季度业绩

第三季度涵盖夏季旅游旺季，通常是中国航空公司最赚钱的时期。然而，中国国际航空的净利润同比下降92.6%，至2.706亿元人民币，即4062万美元。中国东方航空实现净利润6400万元人民币，同比下降98.2%。

中国南方航空第三季度录得净亏损6.09亿元人民币，而2025年同期的净利润为38.4亿元人民币。三家公司均报告今年前九个月亏损，尽管它们在2025年同期均实现盈利。

燃油成本与预测

根据LSEG汇总的分析师预估，中国国际航空和中国东方航空正走向自COVID-19疫情开始以来连续第七个年度净亏损。中国南方航空2025年自2019年以来首次实现盈利，也可能再次以亏损结束今年。

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三家航空公司均表示，航空燃油价格大幅上涨对其业绩造成了负面影响。自美国和以色列2月底对伊朗发动军事行动以来，其价格已上涨超过一倍。与许多亚洲和欧洲竞争对手相比，中国航空公司对燃油成本的套期保值程度低得多，因此更依赖油价波动。

由于激烈竞争，尤其是来自高速铁路的竞争，国内机票价格在第三季度仍然疲软。华泰证券估计，中国国际航空的收益率——衡量机票价格的指标——下降了5%，使该公司无法抵消更高的燃油成本。

美国银行全球研究部亚太地区交通运输研究主管内森·格表示，中国航空公司可能在季节性较弱的第四季度继续亏损。他表示，10月假期周后，由于航空公司限制座位供应，国内航线票价同比以两位数速度上涨，但燃油仍是主要负面因素。

今年以来，中国国际航空股价下跌38%，中国东方航空下跌46%，中国南方航空下跌39%。

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