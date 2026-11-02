Три крупнейшие авиакомпании Китая могут завершить 2026 год с убытками после значительного ухудшения финансовых результатов в третьем квартале. На показатели Air China, China Eastern Airlines и China Southern Airlines повлияли рост стоимости авиационного топлива, слабые внутренние тарифы и перебои в работе из-за тайфунов, сообщает The Japan Times.

Результаты третьего квартала

Третий квартал, охватывающий пик летнего туристического сезона, обычно является наиболее прибыльным периодом для китайских перевозчиков. Однако чистая прибыль Air China сократилась на 92,6% в годовом выражении — до 270,6 млн юаней, или $40,62 млн. China Eastern получила 64 млн юаней чистой прибыли, что на 98,2% меньше, чем годом ранее.

China Southern в третьем квартале зафиксировала чистый убыток в размере 609 млн юаней, тогда как за аналогичный период 2025 года имела 3,84 млрд юаней чистой прибыли. Все три компании сообщили об убытках за первые девять месяцев года, хотя в этот период 2025 года они были прибыльными.

Расходы на топливо и прогнозы

Согласно оценкам аналитиков, собранным LSEG, Air China и China Eastern движутся к седьмому подряд годовому чистому убытку с начала пандемии COVID-19. China Southern, которая впервые с 2019 года стала прибыльной в 2025 году, также может вновь завершить год в минусе.

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Все три перевозчика заявили, что на их результаты негативно повлияло существенное подорожание авиационного топлива. Его цена выросла более чем вдвое с тех пор, как США и Израиль в конце февраля начали военную кампанию против Ирана. Китайские авиакомпании хеджируют расходы на топливо значительно меньше, чем многие их конкуренты в Азии и Европе, поэтому сильнее зависят от колебаний цен на нефть.

Внутренние авиатарифы в третьем квартале оставались слабыми из-за интенсивной конкуренции, в частности с высокоскоростной железной дорогой. Huatai Securities оценила, что доходность Air China — индикатор авиатарифов — снизилась на 5%, что не позволило компании компенсировать более дорогое топливо.

Руководитель исследований транспортного сектора Азиатско-Тихоокеанского региона BofA Global Research Натан Ги заявил, что авиакомпании Китая, вероятно, будут оставаться убыточными и в сезонно более слабом четвертом квартале. По его словам, после октябрьской праздничной недели тарифы на внутренних рейсах росли двузначными темпами в годовом выражении, поскольку перевозчики ограничивали предложение мест, однако топливо остается главным негативным фактором.

С начала года акции Air China снизились на 38%, China Eastern — на 46%, а China Southern — на 39%.

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