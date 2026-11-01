В контейнерном терминале Durban Gateway Terminal в Дурбане, ЮАР, среднее время ожидания судов на рейде составляет около 12 дней. Задержки усилились после перехода терминала на новую ИТ-систему Navis N4 в августе: с 14 августа по 10 сентября объем обработки грузов снизился примерно на 30% по сравнению со средним показателем предыдущих четырех месяцев.

Как сообщает Daily Maverick, с 19 по 25 октября недельный объем перевалки в терминале вырос примерно на 9% — до 31 149 двадцатифутовых эквивалентов контейнеров. В то же время Джейкоб ван Ренсбург, руководитель направления исследований и развития Южноафриканской ассоциации экспедиторов, заявил, что это лишь стабилизация после спада, которая пока не обеспечила существенного сокращения очереди судов.

Темпы не покрывают накопленный спрос

Ван Ренсбург оценил текущую производительность терминала примерно в 3381 контейнерное перемещение в сутки. По его расчетам, существующая очередь добавляет к логистической цепочке около 19,5 дня. Модель предполагала бы ее расчистку ориентировочно к 17 ноября только при условии, что в очередь не будут прибывать новые суда.

Чтобы ликвидировать отставание за 30 дней и одновременно обрабатывать новые грузы, терминалу необходимо поддерживать темп около 5000 контейнерных перемещений в сутки. Целевой показатель DGT составляет 3400 перемещений в сутки — на 1600 меньше темпа, который, по оценке ассоциации, необходим для восстановления работы.

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Ответственность партнеров

Durban Gateway Terminal, ранее известный как Pier 2, обрабатывает почти половину контейнерных грузов ЮАР. В начале года филиппинская International Container Terminal Services Inc приобрела у государственной Transnet 49% долю в терминале за 10,5 млрд рандов. Transnet сохранила 51% долю.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что правительство знает о серьезных сбоях после перехода терминала на новую операционную систему и будет следить за ситуацией до полного восстановления работы. Transnet сообщила, что первоначальный шестимесячный переходный период продлили еще на шесть месяцев — до декабря, а план восстановления и систему оценки эффективности DGT еще разрабатывают.

Представители грузового сектора опасаются, что задержки будут вынуждать компании перенаправлять перевозки в другие порты или использовать более дорогой авиатранспорт. В Transnet заявили, что не осуществляют прямой надзорный контроль над DGT, поскольку терминал и операционное подразделение Transnet Port Terminals имеют автономные полномочия.

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