W terminalu kontenerowym Durban Gateway Terminal w Durbanie w Republice Południowej Afryki średni czas oczekiwania statków na redzie wynosi około 12 dni. Opóźnienia nasiliły się po przejściu terminalu na nowy system informatyczny Navis N4 w sierpniu: od 14 sierpnia do 10 września wolumen obsługi ładunków spadł o około 30% w porównaniu ze średnią z poprzednich czterech miesięcy.

Jak informuje Daily Maverick, od 19 do 25 października tygodniowy wolumen przeładunków w terminalu wzrósł o około 9%, do 31 149 ekwiwalentów kontenerów dwudziestostopowych. Jednocześnie Jacob van Rensburg, kierownik działu badań i rozwoju Południowoafrykańskiego Stowarzyszenia Spedytorów, oświadczył, że jest to jedynie stabilizacja po spadku, która dotąd nie zapewniła istotnego skrócenia kolejki statków.

Tempo nie pokrywa skumulowanego popytu

Van Rensburg oszacował obecną wydajność terminalu na około 3381 przemieszczeń kontenerów dziennie. Według jego wyliczeń istniejąca kolejka wydłuża łańcuch logistyczny o około 19,5 dnia. Model zakładałby jej rozładowanie mniej więcej do 17 listopada tylko pod warunkiem, że do kolejki nie dołączą nowe statki.

Aby zlikwidować zaległości w ciągu 30 dni, a jednocześnie obsługiwać nowe ładunki, terminal musi utrzymywać tempo około 5000 przemieszczeń kontenerów dziennie. Docelowy wskaźnik DGT wynosi 3400 przemieszczeń dziennie — o 1600 mniej niż tempo, które według oceny stowarzyszenia jest potrzebne do przywrócenia działalności.

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Odpowiedzialność partnerów

Durban Gateway Terminal, wcześniej znany jako Pier 2, obsługuje niemal połowę kontenerowych ładunków RPA. Na początku roku filipińska spółka International Container Terminal Services Inc nabyła od państwowego Transnetu 49% udziałów w terminalu za 10,5 mld randów. Transnet zachował 51% udziałów.

Prezydent RPA Cyril Ramaphosa oświadczył, że rząd wie o poważnych zakłóceniach po przejściu terminalu na nowy system operacyjny i będzie monitorował sytuację aż do pełnego przywrócenia działalności. Transnet poinformował, że początkowy sześciomiesięczny okres przejściowy przedłużono o kolejne sześć miesięcy — do grudnia, a plan naprawczy i system oceny efektywności DGT są nadal opracowywane.

Przedstawiciele sektora ładunkowego obawiają się, że opóźnienia zmuszą firmy do przekierowania przewozów do innych portów lub korzystania z droższego transportu lotniczego. Transnet oświadczył, że nie sprawuje bezpośredniego nadzoru nad DGT, ponieważ terminal i dział operacyjny Transnet Port Terminals mają autonomiczne uprawnienia.

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