德班港附近船只平均排队等待12天——《每日马弗里克报》

在南非德班的德班门户码头（Durban Gateway Terminal）集装箱码头，船只在锚地的平均等待时间约为12天。该码头于8月切换至新的Navis N4 IT系统后，延误加剧：从8月14日至9月10日，货物处理量较此前四个月的平均水平下降约30%。

据《每日马弗里克报》报道，10月19日至25日，该码头每周吞吐量增长约9%，达到31,149个20英尺标准箱。同时，南非货运代理协会研究与发展负责人雅各布·范伦斯堡表示，这只是下滑后的稳定，尚未显著减少船只排队数量。

处理速度无法满足积压需求

范伦斯堡估计，该码头目前的生产率约为每天3,381次集装箱移动。根据他的计算，现有排队为物流链增加约19.5天。该模型显示，只有在没有新船加入队列的情况下，才能在大约11月17日前清除积压。

为在30天内消除积压并同时处理新增货物，该码头需要保持每天约5,000次集装箱移动的速度。DGT的目标为每天3,400次移动——比该协会评估认为恢复运营所需的速度少1,600次。

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合作伙伴的责任

德班门户码头此前名为Pier 2，处理南非近一半的集装箱货物。今年初，菲律宾国际集装箱码头服务公司（International Container Terminal Services Inc）以105亿兰特从国有Transnet手中收购了该码头49%的股份。Transnet保留51%的股份。

南非总统西里尔·拉马福萨表示，政府知悉该码头转换至新操作系统后出现的严重故障，并将持续关注情况，直至运营完全恢复。Transnet表示，最初为期六个月的过渡期已再延长六个月至12月，而DGT的恢复计划和绩效评估系统仍在制定中。

货运行业代表担心，延误将迫使企业将运输转往其他港口，或使用成本更高的航空运输。Transnet表示，其不对DGT实施直接监督控制，因为该码头和Transnet Port Terminals运营部门拥有自主权限。

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