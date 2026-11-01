Ministerstwo Finansów ZEA zaktualizowało zasady nakładania kar za naruszenie wymogów dotyczących elektronicznego fakturowania. Zmiany mają zmniejszyć obciążenia administracyjne przedsiębiorstw i zapobiec dublowaniu sankcji, informuje The National.

Nowe wysokości kar

Za pierwsze naruszenie zasad prowadzenia ewidencji przewidziano karę w wysokości 5 tys. dirhamów. Jeśli naruszenie trwa nadal, co miesiąc będzie pobierane kolejne 5 tys. dirhamów.

Łączna kwota kar za takie naruszenia nie może przekroczyć 50 tys. dirhamów w ciągu dowolnych 12 kolejnych miesięcy. Zmiany wprowadzono po decyzji gabinetu ZEA.

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Zmiany dla uczestników systemu

Zniesiono również administracyjne kary za niepowiadomienie organu podatkowego o awarii systemu — zarówno dla wystawcy faktury, jak i jej odbiorcy. Ma to zapewnić bardziej proporcjonalne stosowanie sankcji z uwzględnieniem odpowiedzialności różnych uczestników systemu elektronicznego fakturowania.

Ustrukturyzowane faktury elektroniczne są przekazywane cyfrowo między dostawcą a nabywcą oraz składane online do Federalnego Urzędu Podatkowego ZEA. Etap pilotażowy i dobrowolne stosowanie systemu rozpoczęły się w lipcu, a pełne wdrożenie zaplanowano na 1 października 2027 roku.

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