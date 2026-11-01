Przedsiębiorcy i pracownicy w Manjimup, na południu Australii Zachodniej, wezwali do zniesienia ograniczeń w programie wiz pracowniczo-turystycznych. Ich zdaniem ograniczenie liczby przedłużeń wiz na drugi i trzeci rok może pozbawić lokalne lokale i gospodarstwa potrzebnych pracowników, informuje ABC News Australia.

Zależność biznesu od backpackerów

Właściciel pubu Paul Fowler oświadczył, że backpackerzy stanowią ponad 70% jego personelu. Według niego lokal co roku wymienia od 50 do 80 takich pracowników, a bez nich nie będzie miał siły roboczej. Przed ogłoszeniem zmian Fowler kupił kolejny pub w pobliskim Pemberton i planował obsadzić go backpackerami.

Manjimup, położone 290 kilometrów na południe od Perth, jest regionalnym ośrodkiem turystyki i rolnictwa. Federalna decyzja o spowolnieniu rozpatrywania wniosków wizowych w sierpniu spotkała się z krytyką ze strony społeczności rolniczych i regionalnych. Premier Australii Zachodniej Roger Cook zwrócił się do federalnego ministra imigracji Tony’ego Burke’a z prośbą o ponowne rozpatrzenie ograniczeń.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Obawy pracowników

Australijski Departament Spraw Wewnętrznych oświadczył, że ograniczenie ma zapewnić długoterminową stabilność programu. Resort poinformował również, że będzie współpracował z branżami, aby mogły one pozyskiwać potrzebną siłę roboczą.

Włoch Roberto Spadotto przyjechał do Manjimup, aby pracować na farmie, gdzie zbierał awokado i brokuły w celu spełnienia warunków wizowych. Po 88 dniach takiej pracy i przedłużeniu wizy zaczął zarządzać pubem Fowlera wraz ze swoją partnerką Giulią Colombo. Para, która spędziła w regionie około czterech lat, planowała osiedlić się w Australii.

Włoszka Valeri Casto po pracy w szkółce roślin zaczęła pracować jako kucharka. Powiedziała, że nadchodzące zmiany zniechęcają część jej znajomych do podróży do Australii, ponieważ kilka miesięcy pracy na farmie może być trudne, a przedłużenie wizy nie jest gwarantowane. Rolnik z Pemberton Gavin Booth również powiedział, że francuska pracownica opuściła Australię, gdy dowiedziała się o konieczności udziału w loterii na 5 tysięcy miejsc na trzeci rok wizy.

Czytaj nas na