Prezydent Izraela Icchak Hercog podczas wydarzenia w swojej rezydencji w Jerozolimie wyróżnił fundusz pożyczkowy Jewish Federations of North America (JFNA), który po 7 października 2023 roku zapewnił ponad 240 mln dolarów finansowania 4132 małym przedsiębiorstwom w kraju. Jak podaje Jerusalem Post, według JFNA przedsiębiorstwa te zapewniają około 28 tys. miejsc pracy.

Pożyczki otrzymywali między innymi właściciele firm powołani do służby rezerwowej w Siłach Obronnych Izraela, przedsiębiorstwa zmuszone do przeniesienia się z przygranicznych społeczności, a także firmy z branży turystycznej i hotelarskiej, których przychody spadły z powodu wojny.

Środki i ponowne kredytowanie

JFNA utworzyła Israel Small Business Loan Fund w miesiącach po 7 października 2023 roku w ramach swojej kampanii nadzwyczajnej pomocy dla Izraela. Łącznie kampania zebrała ponad 900 mln dolarów. Sam fundusz zgromadził około 92 mln dolarów kapitału filantropijnego, co pomogło pozyskać dodatkowe finansowanie bankowe i udzielić pożyczek o łącznej wartości ponad 240 mln dolarów.

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Środki zwrócone przez pożyczkobiorców są przeznaczane na nowe pożyczki. Według JFNA około 257 mln szekli zwróconych środków zostało już udzielonych ponownie, a mniej niż 0,5% przekazanego kapitału miało zaległości przekraczające rok.

Wsparcie regionów przygranicznych

Około 48% pożyczek skierowano do przedsiębiorstw na północy Izraela, w społecznościach w pobliżu granicy ze Strefą Gazy oraz na północnym Negewie. Część pożyczkobiorców jednocześnie mierzyła się z ewakuacją, służbą rezerwową i spadkiem przychodów.

Inicjatywa działa za pośrednictwem pięciu platform pożyczkowych: Bizi, Daroma-Tzafona, Koret Israel Economic Development Funds, Ogen i SparkIL. Oferują one krótkoterminowe finansowanie kapitału obrotowego, pożyczki o niskim lub zerowym oprocentowaniu oraz doradztwo biznesowe. Według wyników tegorocznych ankiet JFNA 71% ankietowanych pożyczkobiorców Bizi zgłosiło wzrost przychodów w porównaniu z rokiem przed otrzymaniem pożyczki, a 96% utrzymało lub zwiększyło zatrudnienie.

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