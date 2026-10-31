Президент Израиля Ицхак Герцог на мероприятии в своей резиденции в Иерусалиме отметил кредитный фонд Jewish Federations of North America (JFNA), который после 7 октября 2023 года предоставил более $240 млн финансирования 4132 малым предприятиям страны. Как сообщает Jerusalem Post, по данным JFNA, эти предприятия обеспечивают около 28 тысяч рабочих мест.

Займы получали, в частности, владельцы бизнеса, призванные на резервную службу в Армию обороны Израиля, предприятия, вынужденные переехать из приграничных общин, а также компании туристической и гостиничной сферы, чьи доходы сократились из-за войны.

Средства и повторное кредитование

JFNA создала Israel Small Business Loan Fund в течение месяцев после 7 октября 2023 года в рамках своей кампании экстренной помощи Израилю. Всего эта кампания привлекла более $900 млн. Сам фонд собрал около $92 млн благотворительного капитала, что помогло привлечь дополнительное банковское финансирование и выдать займы на сумму более $240 млн.

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Возвращенные заемщиками средства направляются на новые кредиты. По данным JFNA, приблизительно 257 млн шекелей возвращенных средств уже были выданы повторно, а менее 0,5% выданного капитала имело просрочку более года.

Поддержка приграничных регионов

Около 48% займов были направлены предприятиям на севере Израиля, в общинах вблизи границы с Сектором Газа и в северном Негеве. Часть заемщиков одновременно сталкивалась с эвакуацией, резервной службой и падением выручки.

Инициатива работает через пять кредитных платформ: Bizi, Daroma-Tzafona, Koret Israel Economic Development Funds, Ogen и SparkIL. Они предлагают краткосрочное финансирование оборотного капитала, кредиты по низкой или нулевой ставке и бизнес-консультации. По результатам опросов JFNA в этом году, 71% опрошенных заемщиков Bizi сообщили о росте доходов по сравнению с годом до получения кредита, а 96% сохранили или увеличили штат работников.

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