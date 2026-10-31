Фонд JFNA надав малому бізнесу Ізраїлю $240 млн позик — Jerusalem Post

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог на заході у своїй резиденції в Єрусалимі відзначив кредитний фонд Jewish Federations of North America (JFNA), який після 7 жовтня 2023 року надав понад 240 млн доларів фінансування 4132 малим підприємствам країни. Як повідомляє Jerusalem Post, за даними JFNA, ці підприємства забезпечують близько 28 тисяч робочих місць.

Позики отримували, зокрема, власники бізнесу, призвані до резерву Армії оборони Ізраїлю, підприємства, які були змушені переміститися з прикордонних громад, а також компанії туристичної та готельної сфери, чиї доходи скоротилися через війну.

Кошти та повторне кредитування

JFNA створила Israel Small Business Loan Fund упродовж місяців після 7 жовтня 2023 року в межах своєї кампанії екстреної допомоги Ізраїлю. Загалом ця кампанія залучила понад 900 млн доларів. Сам фонд зібрав близько 92 млн доларів благодійного капіталу, що допомогло залучити додаткове банківське фінансування та видати позики на суму понад 240 млн доларів.

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Повернені позичальниками кошти спрямовують на нові кредити. За даними JFNA, приблизно 257 млн шекелів повернених коштів уже видали повторно, а менш ніж 0,5% виданого капіталу мало прострочення понад рік.

Підтримка прикордонних регіонів

Близько 48% позик спрямували підприємствам на півночі Ізраїлю, у громадах поблизу кордону з Сектором Гази та в північному Негеві. Частина позичальників одночасно стикалася з евакуацією, резервною службою та падінням виручки.

Ініціатива працює через п’ять кредитних платформ: Bizi, Daroma-Tzafona, Koret Israel Economic Development Funds, Ogen і SparkIL. Вони пропонують короткострокове фінансування оборотного капіталу, кредити з низькою або нульовою ставкою та бізнес-консультації. За результатами опитувань JFNA цього року, 71% опитаних позичальників Bizi повідомили про зростання доходів порівняно з роком до отримання кредиту, а 96% зберегли або збільшили штат працівників.

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