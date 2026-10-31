以色列总统艾萨克·赫尔佐格在耶路撒冷官邸举行的一场活动上表彰了北美犹太人联合会（JFNA）的贷款基金。该基金自2023年10月7日以来已向该国4,132家小企业提供超过2.4亿美元的融资。据《耶路撒冷邮报》报道，JFNA表示，这些企业提供了约2.8万个就业岗位。

获得贷款的包括被征召到以色列国防军服预备役的企业主、被迫从边境社区搬迁的企业，以及因战争导致收入下降的旅游和酒店行业公司。

资金与再贷款

JFNA在2023年10月7日后的数月内，作为其以色列紧急援助募捐活动的一部分，设立了Israel Small Business Loan Fund。该募捐活动总计筹集了超过9亿美元。该基金本身筹集了约9,200万美元的慈善资本，这有助于获得额外的银行融资，并发放总额超过2.4亿美元的贷款。

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借款人偿还的资金被用于发放新的贷款。JFNA称，约2.57亿谢克尔的偿还资金已被再次发放，而已发放资本中逾期超过一年的比例不足0.5%。

对边境地区的支持

约48%的贷款投向了以色列北部、加沙地带边境附近社区以及内盖夫北部的企业。一些借款人同时面临撤离、预备役服役和营收下滑。

该计划通过五个贷款平台运作：Bizi、Daroma-Tzafona、Koret Israel Economic Development Funds、Ogen和SparkIL。它们提供短期营运资金、低息或零息贷款以及商业咨询。根据JFNA今年的调查结果，71%的受访Bizi借款人表示，与获得贷款前一年相比收入有所增长，96%维持或扩大了员工规模。

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