Экспорт Южной Кореи в октябре вырос на 93,7% в годовом выражении — до 115,28 млрд долларов. Это самый стремительный рост с января 1974 года и несколько выше медианного прогноза экономистов, которые ожидали повышения на 93,2%, сообщает Channel NewsAsia.

Влияние календаря и спроса на ИИ

В сентябре экспорт страны увеличился на 83,7%. В торговом министерстве Южной Кореи объяснили октябрьский показатель, в частности, большим количеством рабочих дней из-за различий в датах местного праздника Чхусок.

Экспорт полупроводников вырос на 259,4%. Министерство связало это с сохранением высоких цен и объемов поставок на фоне дальнейших инвестиций крупных технологических компаний в производственные мощности в условиях конкуренции за лидерство в сфере искусственного интеллекта. Продажи компьютеров за рубеж подскочили на 496,6% из-за повышенного спроса на серверы для ИИ-сервисов.

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Импорт и торговый профицит

Импорт Южной Кореи в октябре вырос на 36% — до 72,78 млрд долларов. Это самый большой годовой прирост с января 2022 года; в сентябре показатель составлял 26%.

Месячный профицит торгового баланса страны достиг 42,5 млрд долларов. При этом он был меньше рекордных 49,97 млрд долларов, зафиксированных в предыдущем месяце.

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