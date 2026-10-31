在美国，劳动者以工资形式获得的经济产出份额在2026年第二季度降至52.8%。据《财富》报道，这是自美国劳工统计局1947年开始统计该数据以来的最低水平。

第一季度该指标为53.6%，而本十年期间的平均水平约为55.6%。劳动份额反映劳动者通过劳动报酬获得的该国经济总产出中的占比。

企业利润与劳动力市场

劳动者份额的下降发生在企业利润增长的背景下。2025年，《财富》500强企业获得了创纪录的2.1万亿美元合计利润。与此同时，美国GDP在2025年第三季度增长3.4%，超过经济学家的预期。

得克萨斯A&M大学布什政府与公共服务学院经济学家雷蒙德·罗伯特森将劳动份额缩小归因于收入向资本转移。他还指出，自动化正在挤出部分劳动者，而劳动生产率仍在持续增长。第二季度，非农部门生产率增长1.4%，而一年前为2.2%。

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失业、自动化与移民

美国失业率9月升至4.2%。雇主在2025年创造了58.4万个就业岗位，而2024年为200万个。9月就业岗位数量增加2.9万个，约为经济学家预测水平的三分之一。

高盛分析师约瑟夫·布里格斯和萨拉·董认为，利用人工智能的自动化可能影响全部工作时长的25%。他们估计，在人工智能推广期间，人工智能带来的15%生产率提升可能会挤出6–7%的就业岗位。同时，分析师指出，技术变革也将创造新的就业岗位。

美国国家政策基金会高级研究员马克·雷格茨则将劳动力增长放缓与总统唐纳德·特朗普政府更严格的移民政策联系起来。该组织数据显示，自2025年1月以来，出生在美国境外的劳动者人数减少了110万至140万人。

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