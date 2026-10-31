W Stanach Zjednoczonych udział produktu gospodarczego, który pracownicy otrzymują w formie wynagrodzeń, spadł w drugim kwartale 2026 roku do 52,8%. To najniższy poziom od początku prowadzenia takich statystyk przez amerykańskie Biuro Statystyki Pracy w 1947 roku, podaje Fortune.

W pierwszym kwartale wskaźnik wynosił 53,6%, podczas gdy średnia w obecnej dekadzie wynosiła około 55,6%. Udział pracy odzwierciedla część całkowitej produkcji gospodarczej kraju, którą pracownicy otrzymują poprzez wynagrodzenie za pracę.

Zyski korporacyjne i rynek pracy

Spadek udziału pracowników następuje w warunkach rosnących zysków korporacyjnych. Spółki z listy Fortune 500 osiągnęły w 2025 roku rekordowe łączne zyski w wysokości 2,1 bln dolarów. Jednocześnie PKB USA wzrósł w trzecim kwartale 2025 roku o 3,4%, przekraczając oczekiwania ekonomistów.

Raymond Robertson, ekonomista z Bush School of Government and Public Service na Texas A&M University, wiąże spadek udziału pracy z przesunięciem dochodów w stronę kapitału. Wskazuje również na automatyzację, która, według jego oceny, wypiera część pracowników, podczas gdy wydajność pracy nadal rośnie. Wydajność w sektorze pozarolniczym wzrosła w drugim kwartale o 1,4%, wobec 2,2% rok wcześniej.

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Bezrobocie, automatyzacja i imigracja

Stopa bezrobocia w USA wzrosła we wrześniu do 4,2%. Pracodawcy utworzyli 584 tys. miejsc pracy w 2025 roku, podczas gdy w 2024 roku liczba ta wyniosła 2 mln. We wrześniu liczba miejsc pracy wzrosła o 29 tys. — to około jedna trzecia poziomu prognozowanego przez ekonomistów.

Analitycy Goldman Sachs, Joseph Briggs i Sarah Dong, zasugerowali, że automatyzacja z wykorzystaniem sztucznej inteligencji może potencjalnie objąć 25% wszystkich godzin pracy. Według ich oceny 15-procentowy wzrost wydajności dzięki SI w okresie jej wdrażania może wyprzeć 6–7% miejsc pracy. Jednocześnie analitycy zaznaczyli, że zmiany technologiczne będą także tworzyć nowe miejsca pracy.

Mark Regets, starszy pracownik naukowy National Foundation for American Policy, osobno powiązał spowolnienie wzrostu siły roboczej z ostrzejszą polityką imigracyjną administracji prezydenta Donalda Trumpa. Według danych organizacji liczba pracowników urodzonych poza USA zmniejszyła się od stycznia 2025 roku o 1,1–1,4 mln osób.

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