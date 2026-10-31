W Kolumbii dyrektor finansowy latynoamerykańskiej internetowej platformy rezerwacji podróży Despegar, Renan Pinto, poinformował, że firma wypłaciła hotelom z góry 3 mln dolarów za potwierdzone przyszłe rezerwacje. Despegar chce zwiększyć wartość takich zaliczek do 30–50 mln dolarów do marca 2027 roku, podaje The Rio Times.

Płatności za przyszłe rezerwacje

Usługa Despegar Pago przekazuje hotelom środki w ciągu 48 godzin za potwierdzone rezerwacje, których goście jeszcze nie zrealizowali. Zazwyczaj hotele otrzymują zapłatę po 30–45 dniach.

Według Pinto hotel może wybrać potrzebne rezerwacje w swoim panelu na platformie, po czym środki trafiają na wskazany rachunek bankowy. Usługę uruchomiono około czterech miesięcy przed wywiadem opublikowanym 31 października 2026 roku.

W trzecim miesiącu działalności wartość zaliczek Despegar Pago osiągnęła 1 mln dolarów, a w czasie wywiadu wynosiła 3 mln dolarów, oświadczył Pinto. Koszt finansowania zaliczkowego ustalany jest osobno dla każdego hotelu z uwzględnieniem jego przepływów pieniężnych i sezonowości, jednak nie ujawniono konkretnych stawek ani opłat.

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Działalność w krajach Ameryki Łacińskiej

Według Pinto Despegar Pago jest dostępny we wszystkich krajach, w których działa platforma, w tym w Kolumbii, Meksyku, Chile, Ekwadorze, Peru, Argentynie i Brazylii. Argentyna jest największym rynkiem firmy i pierwszym krajem, w którym uruchomiono ten produkt, natomiast w Chile z usługi korzysta największy odsetek hoteli platformy.

Dyrektor finansowy zaznaczył również, że działalność Despegar w Ameryce Łacińskiej rośnie o około 20% rocznie, a w Kolumbii — o 40%. Kolumbia zapewnia około jednej dziesiątej biznesu firmy.

Właściciel platformy

Niderlandzka grupa technologiczna Prosus sfinalizowała przejęcie Despegar 15 maja 2025 roku. Firma wyceniła transakcję na 1,7 mld dolarów. Despegar założono w Argentynie w 1999 roku, a w 2017 roku jej akcje zaczęły być notowane na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

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