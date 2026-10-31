在哥伦比亚，拉丁美洲在线旅行预订平台Despegar的首席财务官雷南·平图表示，公司已针对已确认的未来预订向酒店预付300万美元。Despegar计划在2027年3月前将此类预付款规模提高至3000万至5000万美元，The Rio Times报道。

未来预订的付款

Despegar Pago服务会在48小时内向酒店支付已确认预订的款项，即使相关客人尚未入住。酒店通常在30至45天后收到付款。

平图表示，酒店可以在平台账户中选择所需的预订，随后资金将转入指定的银行账户。该服务在2026年10月31日发布的采访约四个月前推出。

平图称，Despegar Pago运营的第三个月，预付款规模达到100万美元；在采访时，该金额为300万美元。预付款成本会根据每家酒店的现金流和季节性分别确定，但未披露具体利率或费用。

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在拉丁美洲国家的业务

平图表示，Despegar Pago已在该平台开展业务的所有国家推出，包括哥伦比亚、墨西哥、智利、厄瓜多尔、秘鲁、阿根廷和巴西。阿根廷是公司最大的市场，也是首个推出该产品的国家；而在智利，使用该服务的平台酒店占比最高。

这位首席财务官还指出，Despegar在拉丁美洲的业务每年增长约20%，在哥伦比亚增长40%。哥伦比亚约占公司业务的十分之一。

平台所有者

荷兰科技集团Prosus于2025年5月15日完成对Despegar的收购。该公司对这笔交易的估值为17亿美元。Despegar于1999年在阿根廷成立，其股票于2017年开始在纽约证券交易所交易。

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