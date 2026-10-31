В Колумбии финансовый директор латиноамериканской онлайн-платформы бронирования путешествий Despegar Ренан Пинту сообщил, что компания авансировала отелям 3 млн долларов за подтвержденные будущие бронирования. Despegar хочет довести объем таких авансов до 30–50 млн долларов к марту 2027 года, сообщает The Rio Times.

Выплаты за будущие бронирования

Сервис Despegar Pago переводит отелям средства в течение 48 часов за подтвержденные бронирования, по которым гости еще не проживали. Обычно отели получают оплату через 30–45 дней.

По словам Пинту, отель может выбрать нужные бронирования в своем кабинете на платформе, после чего средства поступают на указанный банковский счет. Сервис запустили примерно за четыре месяца до интервью, опубликованного 31 октября 2026 года.

В третий месяц работы Despegar Pago объем авансов достиг 1 млн долларов, а на момент интервью составлял 3 млн долларов, заявил Пинту. Стоимость авансирования определяется отдельно для каждого отеля с учетом его денежных потоков и сезонности, однако конкретные ставки или комиссии не раскрывались.

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Работа в странах Латинской Америки

По данным Пинту, Despegar Pago доступен во всех странах присутствия платформы, в частности в Колумбии, Мексике, Чили, Эквадоре, Перу, Аргентине и Бразилии. Аргентина является крупнейшим рынком компании и стала первой страной, где запустили этот продукт, тогда как в Чили сервисом пользуется самая высокая доля отелей платформы.

Финансовый директор также отметил, что бизнес Despegar в Латинской Америке растет примерно на 20% в год, а в Колумбии — на 40%. Колумбия обеспечивает около одной десятой бизнеса компании.

Владелец платформы

Нидерландская технологическая группа Prosus завершила приобретение Despegar 15 мая 2025 года. Компания оценила сделку в 1,7 млрд долларов. Despegar была основана в Аргентине в 1999 году, а в 2017 году ее акции начали торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже.

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