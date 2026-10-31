В Украине обсудили перспективы развития индустриальных парков и привлечения инвестиций

В Украине зарегистрировано 130 индустриальных парков, однако реально работают лишь чуть более 40. Одной из главных проблем развития отрасли остается привлечение иностранного капитала.

Об этом шла речь в ходе круглого стола «Индустриальные парки Украины: инвестиции и восстановление промышленности», который состоялся 30 октября в «Укринформе».

По данным, представленным в ходе мероприятия, совокупный объем инвестиций в индустриальные парки по итогам первого квартала 2026 года составил 45,18 млрд гривен.

В то же время доля иностранных инвесторов остается низкой — около 3%. Среди основных препятствий для привлечения капитала называли военные риски и недостаточную защиту инвестиций.

Также участники обратили внимание на проблемы с инфраструктурой. В частности, электроэнергия доступна в 46% промышленных парков, а водоснабжение — в 40%.

В ходе обсуждения представитель Национальной ассоциации лоббистов Украины Алексей Шевчук заявил, что индустриальные парки должны стать одной из основ новой экономической модели послевоенной Украины.

По его словам, ассоциация совместно с командой работает над законодательными предложениями для правительства и профильных комитетов Верховной Рады. Они должны усилить защиту иностранных инвесторов и упростить привлечение международного капитала.

Среди предложенных изменений — разделение индустриальных парков по специализации: экологические, энергетические, цифровые и технологические парки, а также отдельные площадки для производства товаров двойного назначения.

Шевчук также выступил за внедрение международных механизмов защиты инвесторов, в частности возможности использования иностранного арбитража, и предложил налоговую модель «4 × 4». Она предусматривает четырехлетний переходный период с постепенным ежегодным увеличением налоговой ставки на четыре процентных пункта.

Отдельно он подчеркнул необходимость создания института оператора индустриального парка, который будет предоставлять иностранным компаниям комплексное сопровождение — от юридических и бухгалтерских услуг до логистики, страхования и кадровой поддержки.

«Один оператор. Одно окно. Один понятный механизм выхода на рынок», — пояснил Шевчук.

Еще одним важным условием привлечения инвестиций он назвал страхование военных рисков, которое должно охватывать повреждение производственных мощностей, потерю оборудования и прерывание хозяйственной деятельности.

Также Шевчук предложил организовать международное инвестиционное roadshow, чтобы представить возможности украинских индустриальных парков зарубежным инвесторам. Среди целевых ориентиров он назвал достижение 25% годового прироста инвестиций в определенных приграничных регионах в 2027–2028 годах.

Развитие индустриальных парков рассматривается как одно из направлений восстановления украинской промышленности, создания новых производств и привлечения инвестиций в экономику. В то же время предложенные Шевчуком законодательные изменения еще требуют доработки и принятия.

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Источник:

конференция «Индустриальные парки Украины: инвестиции и восстановление промышленности»

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