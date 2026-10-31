В Саудовской Аравии новая авиакомпания Riyadh Air отменила и перенаправила рейсы из-за атак хуситов на аэропорт Эр-Рияда. Перевозчик эвакуировал все самолеты со своей базы и почти на две недели приостановил большинство полетов, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на The Wall Street Journal.

Рейсы перенаправили в другие аэропорты

Из-за угрозы для аэропорта Эр-Рияда компания сократила количество рейсов. Самолеты, продолжившие полеты, приземлялись в Джидде или в небольшом аэропорту примерно в 200 милях от столицы. Оттуда пассажиров доставляли в Эр-Рияд наземным транспортом; дорога занимала около часа.

Riyadh Air создавали как премиального перевозчика для состоятельных туристов в рамках долгосрочных экономических планов Саудовской Аравии. Компания начала выполнять коммерческие рейсы только этим летом.

Сбои затронули и Saudia

Перебои из-за атак хуситов также затронули связанную с Riyadh Air авиакомпанию Saudia, ориентированную на работников нефтяного сектора и паломников. По данным WSJ, одна из атак 8 октября привела к гибели пилота Saudia и уничтожению самолета.

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Сотрудники Riyadh Air начали работать волонтерами в больницах, где лечили пострадавших от ударов по аэропорту. Одновременно перевозчик перемещал ценные активы из Эр-Рияда.

Планы возобновления полетов

Авиакомпания планирует увеличивать количество рейсов и вернуться к частично регулярному расписанию, используя аэропорт в провинции Эль-Касим. Оттуда пассажиров будут бесплатно доставлять в Эр-Рияд автобусом примерно за 4,5 часа. Речь идет, в частности, об обслуживании рейсов из Лондона, Исламабада и Каира.

По информации WSJ, в ноябре Riyadh Air также должна возобновить страховой полис от военных рисков.

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