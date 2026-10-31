在沙特阿拉伯，新航空公司Riyadh Air因胡塞武装袭击利雅得机场而取消并改道航班。该航空公司将所有飞机从基地撤离，并暂停了大部分航班近两周，《耶路撒冷邮报》报道，消息援引《华尔街日报》。

航班改降至其他机场

由于利雅得机场面临威胁，该公司减少了航班数量。继续运营的飞机降落在吉达，或降落在距离首都约200英里的一个小型机场。乘客随后通过地面交通前往利雅得；行程约需一小时。

Riyadh Air被打造为一家面向富裕游客的高端航空公司，是沙特阿拉伯长期经济计划的一部分。该公司直到今年夏天才开始运营商业航班。

Saudia也受到干扰

与Riyadh Air有关联、服务对象为石油行业员工和朝圣者的航空公司Saudia，也因胡塞武装袭击遭遇运营中断。据《华尔街日报》报道，10月8日的一次袭击导致一名Saudia飞行员死亡，一架飞机被毁。

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Riyadh Air员工开始在收治机场遇袭伤者的医院担任志愿者。与此同时，该航空公司正将贵重资产从利雅得转移出去。

恢复航班的计划

该航空公司计划增加航班数量，并利用卡西姆省的一座机场恢复部分常规时刻表。乘客将从那里乘坐免费巴士前往利雅得，车程约4.5小时。其中包括服务来自伦敦、伊斯兰堡和开罗的航班。

据《华尔街日报》消息，Riyadh Air还应在11月续签战争风险保险保单。

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