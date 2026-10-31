Riyadh Air скасувала та перенаправила рейси через атаки хуситів — Jerusalem Post

У Саудівській Аравії нова авіакомпанія Riyadh Air скасувала та перенаправила рейси через атаки хуситів на аеропорт Ер-Ріяда. Перевізник евакуював усі літаки зі своєї бази та майже на два тижні призупинив більшість польотів, повідомляє Jerusalem Post з посиланням на The Wall Street Journal.

Рейси перенаправили до інших аеропортів

Через загрозу для аеропорту Ер-Ріяда компанія скоротила кількість рейсів. Літаки, що продовжили польоти, приземлялися в Джидді або в невеликому аеропорту приблизно за 200 миль від столиці. Звідти пасажирів доправляли до Ер-Ріяда наземним транспортом; дорога тривала близько години.

Riyadh Air створювали як преміального перевізника для заможних туристів у межах довгострокових економічних планів Саудівської Аравії. Компанія почала виконувати комерційні рейси лише цього літа.

Збої торкнулися і Saudia

Перебої через атаки хуситів також зазнала споріднена з Riyadh Air авіакомпанія Saudia, орієнтована на працівників нафтового сектору та паломників. За даними WSJ, одна з атак 8 жовтня призвела до загибелі пілота Saudia та знищення літака.

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Працівники Riyadh Air почали волонтерити в лікарнях, де лікували постраждалих від ударів по аеропорту. Водночас перевізник переміщував цінні активи з Ер-Ріяда.

Плани відновлення польотів

Авіакомпанія планує нарощувати кількість рейсів і повернутися до частково регулярного розкладу, використовуючи аеропорт у провінції Ель-Касим. Звідти до Ер-Ріяда пасажирів безкоштовно везтимуть автобусом близько 4,5 години. Йдеться, зокрема, про обслуговування рейсів із Лондона, Ісламабада та Каїра.

За інформацією WSJ, у листопаді Riyadh Air також має поновити страховий поліс від воєнних ризиків.

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