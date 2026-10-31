W Arabii Saudyjskiej nowa linia lotnicza Riyadh Air odwołała i przekierowała loty z powodu ataków Huti na lotnisko w Rijadzie. Przewoźnik ewakuował wszystkie samoloty ze swojej bazy i na niemal dwa tygodnie zawiesił większość lotów, informuje Jerusalem Post, powołując się na The Wall Street Journal.

Loty przekierowano na inne lotniska

Z powodu zagrożenia dla lotniska w Rijadzie firma ograniczyła liczbę lotów. Samoloty, które kontynuowały rejsy, lądowały w Dżuddzie lub na małym lotnisku oddalonym o około 200 mil od stolicy. Stamtąd pasażerów transportowano do Rijadu drogą lądową; podróż trwała około godziny.

Riyadh Air utworzono jako przewoźnika premium dla zamożnych turystów w ramach długoterminowych planów gospodarczych Arabii Saudyjskiej. Firma rozpoczęła wykonywanie lotów komercyjnych dopiero tego lata.

Zakłócenia dotknęły także Saudia

Zakłóceń z powodu ataków Huti doświadczyła również powiązana z Riyadh Air linia Saudia, ukierunkowana na pracowników sektora naftowego i pielgrzymów. Według WSJ jeden z ataków 8 października doprowadził do śmierci pilota Saudia i zniszczenia samolotu.

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Pracownicy Riyadh Air zaczęli pracować jako wolontariusze w szpitalach, gdzie leczono osoby poszkodowane w wyniku uderzeń na lotnisko. Jednocześnie przewoźnik przenosił cenne aktywa z Rijadu.

Plany wznowienia lotów

Linia lotnicza planuje zwiększać liczbę lotów i powrócić do częściowo regularnego rozkładu, korzystając z lotniska w prowincji Al-Kasim. Stamtąd pasażerowie będą bezpłatnie przewożeni autobusem do Rijadu przez około 4,5 godziny. Dotyczy to między innymi obsługi lotów z Londynu, Islamabadu i Kairu.

Według informacji WSJ Riyadh Air ma również w listopadzie odnowić polisę ubezpieczeniową od ryzyka wojennego.

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