Anthropic сообщила об убытке $80 млрд перед возможным IPO — CNBC

В США компания Anthropic в проспекте перед возможным первичным публичным размещением акций сообщила о чистом убытке в $80 млрд за первое полугодие. Документ также содержит обязательства по вычислительным мощностям на сотни миллиардов долларов и более 90 страниц с описанием рисков, сообщает CNBC.

Давление на технологический сектор

Публикация проспекта совпала с ростом обеспокоенности инвесторов расходами на инфраструктуру для искусственного интеллекта. Microsoft, Alphabet и Amazon в квартальных отчетах раскрыли показатели капитальных расходов или прогнозы ниже ожиданий аналитиков. Microsoft снизила годовой прогноз капитальных расходов со $175 млрд до $170 млрд, Alphabet сохранила ориентир до $205 млрд, а Amazon подтвердила прогноз примерно на $220 млрд.

Nasdaq Composite после падения на 2,9% в пятницу зафиксировал первую с марта серию из трех недель снижения. Акции Nvidia и других производителей полупроводников также подешевели после слабого прогноза Intel.

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Расходы и спрос на облачные услуги

Amazon второй квартал подряд сообщила об отрицательном свободном денежном потоке: за последние 12 месяцев отток составил $42,4 млрд. У Google отрицательный свободный денежный поток составил $9,1 млрд. Microsoft сохранила положительный показатель в $18,6 млрд, однако он существенно сократился второй квартал подряд; компания также объявила о намерении привлечь $25 млрд через выпуск облигаций.

В то же время спрос на облачные услуги остается высоким: Microsoft, Google и Amazon отчитались о темпах роста облачных направлений, превысивших ожидания аналитиков. Anthropic получает значительную часть вычислительных мощностей от Amazon, Google и SpaceX, а также пользуется услугами специализированных облачных операторов.

Согласно данным проспекта, годовой рост продаж Anthropic составил 1300%, чистое удержание выручки — 900%, а прогнозируемая валовая маржа — 85%. Инвесторы все еще ожидают финансовых результатов компании за третий квартал.

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