Anthropic在可能IPO前披露亏损800亿美元——CNBC

在美国，Anthropic在可能进行首次公开募股前发布的招股说明书中披露，上半年净亏损800亿美元。该文件还包含价值数千亿美元的计算能力承诺，以及超过90页的风险说明，CNBC报道。

科技行业面临压力

招股说明书的发布恰逢投资者对人工智能基础设施支出的担忧加剧。微软、Alphabet和亚马逊在季度报告中披露的资本支出数据或预测低于分析师预期。微软将年度资本支出预测从1750亿美元下调至1700亿美元，Alphabet维持最高2050亿美元的指引，亚马逊则确认了约2200亿美元的预测。

纳斯达克综合指数在周五下跌2.9%后，录得自3月以来首次连续三周下跌。英伟达和其他半导体制造商的股价也在英特尔发布疲弱预测后下跌。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

支出与云服务需求

亚马逊连续第二个季度报告自由现金流为负：过去12个月的流出额为424亿美元。谷歌的负自由现金流为91亿美元。微软保持了186亿美元的正值，但该数值连续第二个季度大幅下降；公司还宣布计划通过发行债券筹集250亿美元。

与此同时，云服务需求仍然强劲：微软、谷歌和亚马逊报告的云业务增长率均超过分析师预期。Anthropic的大部分计算能力来自亚马逊、谷歌和SpaceX，并且还使用专业云运营商的服务。

根据招股说明书，Anthropic的年度销售额增长为1300%，净收入留存率为900%，预计毛利率为85%。投资者仍在等待该公司第三季度的财务业绩。

关注我们在