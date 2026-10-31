W USA firma Anthropic w prospekcie przed możliwą pierwszą ofertą publiczną poinformowała o stracie netto w wysokości 80 mld dolarów za pierwsze półrocze. Dokument zawiera również zobowiązania dotyczące mocy obliczeniowych warte setki miliardów dolarów oraz ponad 90 stron opisu ryzyk, podaje CNBC.

Presja na sektor technologiczny

Publikacja prospektu zbiegła się ze wzrostem obaw inwestorów dotyczących wydatków na infrastrukturę sztucznej inteligencji. Microsoft, Alphabet i Amazon w raportach kwartalnych opublikowały dane o wydatkach kapitałowych lub prognozy niższe od oczekiwań analityków. Microsoft obniżył roczną prognozę wydatków kapitałowych ze 175 mld do 170 mld dolarów, Alphabet utrzymał cel do 205 mld dolarów, a Amazon potwierdził prognozę na poziomie około 220 mld dolarów.

Nasdaq Composite po spadku o 2,9% w piątek odnotował pierwszą od marca serię trzech tygodni spadków. Akcje Nvidia i innych producentów półprzewodników również potaniały po słabej prognozie Intela.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wydatki i popyt na usługi chmurowe

Amazon drugi kwartał z rzędu poinformował o ujemnych wolnych przepływach pieniężnych: w ciągu ostatnich 12 miesięcy odpływ wyniósł 42,4 mld dolarów. W Google ujemne wolne przepływy pieniężne wyniosły 9,1 mld dolarów. Microsoft utrzymał dodatni wynik na poziomie 18,6 mld dolarów, jednak znacząco zmniejszył się on drugi kwartał z rzędu; firma ogłosiła również zamiar pozyskania 25 mld dolarów poprzez emisję obligacji.

Jednocześnie popyt na usługi chmurowe pozostaje wysoki: Microsoft, Google i Amazon poinformowały o tempie wzrostu segmentów chmurowych, które przewyższyło oczekiwania analityków. Anthropic otrzymuje znaczną część mocy obliczeniowych od Amazon, Google i SpaceX, a także korzysta z usług wyspecjalizowanych operatorów chmurowych.

Według danych z prospektu roczny wzrost sprzedaży Anthropic wyniósł 1300%, utrzymanie przychodów netto — 900%, a prognozowana marża brutto — 85%. Inwestorzy wciąż oczekują na wyniki finansowe spółki za trzeci kwartał.

Czytaj nas na