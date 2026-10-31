Anthropic повідомила про збиток $80 млрд перед можливим IPO — CNBC

У США компанія Anthropic у проспекті перед можливим первинним публічним розміщенням акцій повідомила про чистий збиток у 80 млрд доларів за перше півріччя. Документ також містить зобов’язання щодо обчислювальних потужностей на сотні мільярдів доларів і понад 90 сторінок опису ризиків, повідомляє CNBC.

Тиск на технологічний сектор

Публікація проспекту збіглася зі зростанням занепокоєння інвесторів щодо витрат на інфраструктуру для штучного інтелекту. Microsoft, Alphabet і Amazon у квартальних звітах оприлюднили показники капітальних витрат або прогнози, нижчі за очікування аналітиків. Microsoft знизила річний прогноз капітальних витрат зі 175 млрд до 170 млрд доларів, Alphabet зберегла орієнтир до 205 млрд доларів, а Amazon підтвердила прогноз приблизно на 220 млрд доларів.

Nasdaq Composite після падіння на 2,9% у п’ятницю зафіксував першу серію з трьох тижнів зниження від березня. Акції Nvidia та інших виробників напівпровідників також подешевшали після слабкого прогнозу Intel.

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Витрати та попит на хмарні послуги

Amazon другий квартал поспіль повідомила про негативний вільний грошовий потік: за останні 12 місяців відтік становив 42,4 млрд доларів. У Google негативний вільний грошовий потік склав 9,1 млрд доларів. Microsoft зберегла позитивний показник у 18,6 млрд доларів, однак він суттєво скоротився другий квартал поспіль; компанія також оголосила про намір залучити 25 млрд доларів через випуск облігацій.

Водночас попит на хмарні послуги залишається високим: Microsoft, Google та Amazon відзвітували про темпи зростання хмарних напрямів, що перевершили очікування аналітиків. Anthropic отримує значну частину обчислювальних потужностей від Amazon, Google і SpaceX, а також користується послугами спеціалізованих хмарних операторів.

За даними проспекту, річне зростання продажів Anthropic становило 1300%, чисте утримання виручки — 900%, а передбачувана валова маржа — 85%. Інвестори ще очікують на фінансові результати компанії за третій квартал.

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