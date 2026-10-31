В Найроби, Кения, женщины, занимающиеся трансграничной торговлей, раскритиковали реализацию Африканской континентальной зоны свободной торговли (AfCFTA). По их мнению, выполнение соглашения недостаточно учитывает вопросы безопасности и благополучия мелких торговцев на пунктах пропуска. Об этом участницы заявили на форуме African Women in Trade Forum, проходившем 27–29 октября, сообщает Nation Kenya.

Участницы мероприятия отметили, что AfCFTA сосредоточена прежде всего на снижении тарифов и таможенных пошлин, тогда как женщины в неформальном секторе сталкиваются с другими ежедневными препятствиями. Среди них они назвали домогательства, вымогательство со стороны пограничников, угрозы безопасности, ненадлежащие санитарные условия, нехватку складских помещений, укрытий и комнат для кормления младенцев.

Безопасность на границе

Глава сети One Voice Women in Trade Джеки Малоба заявила, что выполнение соглашения должно предусматривать практические шаги для более безопасного пересечения границы. В частности, она предложила привлекать больше женщин-сотрудниц к работе за стойками обслуживания. По данным, на которые ссылались участницы форума, до 40% женщин, пересекающих границу с коммерческой целью, подвергаются тяжёлому физическому или словесному насилию, сексуальным домогательствам или вымогательству.

Представительница Государственного департамента торговли Кении Реджина Омбам привела пример Мириам, которая ранее перевозила яйца между Кенией и Угандой неофициальными маршрутами из-за сложного оформления документов, высоких затрат и длительных процедур. По словам Омбам, улучшение пограничной инфраструктуры и упрощение процедур позволили Мириам формализовать бизнес и работать в более безопасных условиях.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Финансирование и доступ к рынкам

Президент угандийского отделения Organisation of Women in International Trade Люсия Намубиру также обратила внимание на ограниченный доступ женщин к капиталу и высокую стоимость кредитов. Она призвала дополнить AfCFTA программами обучения, которые помогут предпринимательницам получать навыки и налаживать контакты для выхода на новые рынки.

По данным Экономической комиссии ООН для Африки, женщины составляют от 70% до 80% неформальных трансграничных торговцев на континенте. Они преимущественно продают недорогие и скоропортящиеся товары, включая кукурузу, рис, бобы и свежую продукцию. Неформальная трансграничная торговля составляет, по оценкам, 30–40% общего внутриафриканского товарооборота.

Омбам заявила, что торговля между африканскими странами в настоящее время составляет около 16% общего объёма торговли континента, тогда как среди государств Европейского Союза этот показатель достигает примерно 70%. Она подчеркнула, что поддержка неформального бизнеса и устранение барьеров для женщин могут способствовать росту региональной торговли.

Читай нас в