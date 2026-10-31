W Nairobi w Kenii kobiety zajmujące się handlem transgranicznym skrytykowały wdrażanie Afrykańskiej Kontynentalnej Strefy Wolnego Handlu (AfCFTA). Ich zdaniem realizacja umowy w niewystarczającym stopniu uwzględnia kwestie bezpieczeństwa i dobrobytu drobnych handlowców na przejściach granicznych. Uczestniczki oświadczyły to podczas forum African Women in Trade Forum, które odbyło się w dniach 27–29 października, informuje Nation Kenya.

Uczestniczki wydarzenia zaznaczyły, że AfCFTA koncentruje się przede wszystkim na obniżaniu taryf i ceł, podczas gdy kobiety w sektorze nieformalnym napotykają inne codzienne przeszkody. Wśród nich wymieniły molestowanie, wymuszenia ze strony funkcjonariuszy granicznych, zagrożenia dla bezpieczeństwa, nieodpowiednie warunki sanitarne, brak magazynów, schronienia i pomieszczeń do karmienia niemowląt.

Bezpieczeństwo na granicy

Przewodnicząca sieci One Voice Women in Trade Jackie Maloba oświadczyła, że realizacja umowy powinna przewidywać praktyczne kroki na rzecz bezpieczniejszego przekraczania granicy. W szczególności zaproponowała zatrudnienie większej liczby kobiet przy stanowiskach obsługi. Według danych, na które powoływały się uczestniczki forum, do 40% kobiet przekraczających granicę w celach handlowych doświadcza ciężkiej przemocy fizycznej lub słownej, molestowania seksualnego albo wymuszeń.

Przedstawicielka kenijskiego Państwowego Departamentu Handlu Regina Ombam podała przykład Miriam, która wcześniej przewoziła jaja między Kenią a Ugandą nieoficjalnymi trasami z powodu skomplikowanych formalności, wysokich kosztów i długotrwałych procedur. Według Ombam poprawa infrastruktury granicznej i uproszczenie procedur umożliwiły Miriam sformalizowanie działalności i pracę w bezpieczniejszych warunkach.

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Finansowanie i dostęp do rynków

Prezydentka ugandyjskiego oddziału Organisation of Women in International Trade Lucia Namubiru również zwróciła uwagę na ograniczony dostęp kobiet do kapitału oraz wysokie koszty kredytów. Wezwała do uzupełnienia AfCFTA programami szkoleniowymi, które pomogą przedsiębiorczyniom zdobywać umiejętności i nawiązywać kontakty w celu wejścia na nowe rynki.

Według danych Komisji Gospodarczej ONZ dla Afryki kobiety stanowią od 70% do 80% nieformalnych handlowców transgranicznych na kontynencie. Sprzedają głównie tanie i łatwo psujące się towary, w tym kukurydzę, ryż, fasolę i świeże produkty. Nieformalny handel transgraniczny stanowi, według szacunków, 30–40% całkowitej wymiany handlowej wewnątrz Afryki.

Ombam oświadczyła, że handel między państwami afrykańskimi stanowi obecnie około 16% całkowitego wolumenu handlu kontynentu, podczas gdy wśród państw Unii Europejskiej wskaźnik ten sięga około 70%. Podkreśliła, że wsparcie dla nieformalnych przedsiębiorstw i usuwanie barier dla kobiet mogą przyczynić się do wzrostu handlu regionalnego.

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