在肯尼亚内罗毕，从事跨境贸易的女性批评非洲大陆自由贸易区（AfCFTA）的落实情况。她们认为，该协议的执行未充分考虑边境口岸小商贩的安全和福祉问题。与会者在10月27日至29日举行的African Women in Trade Forum上作出上述表示，Nation Kenya报道。

活动参与者指出，AfCFTA主要着眼于降低关税和海关税费，而非正规部门的女性则面临其他日常障碍。她们列举的问题包括骚扰、边境官员的敲诈、安全风险、不达标的卫生条件、缺少仓储设施、庇护场所和婴儿哺乳室。

边境安全

One Voice Women in Trade网络负责人杰基·马洛巴表示，协议的执行应包含让过境更安全的实际措施。她尤其建议在服务柜台配备更多女性工作人员。根据论坛参与者援引的数据，多达40%的以商业目的过境女性遭受严重的肢体或言语暴力、性骚扰或敲诈。

肯尼亚国家贸易部代表雷吉娜·翁巴姆举了米丽娅姆的例子。米丽娅姆此前因文件办理复杂、成本高昂和程序漫长，曾通过非官方路线在肯尼亚和乌干达之间运输鸡蛋。翁巴姆称，边境基础设施的改善和程序的简化，使米丽娅姆能够将业务正规化，并在更安全的条件下工作。

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融资与市场准入

Organisation of Women in International Trade乌干达分会主席露西亚·纳穆比鲁也关注到女性获得资本的渠道有限以及贷款成本高昂的问题。她呼吁以培训项目补充AfCFTA，帮助女性企业家获得技能并建立联系，从而进入新市场。

根据联合国非洲经济委员会的数据，女性占非洲大陆非正规跨境贸易商的70%至80%。她们主要销售价格低廉且易腐烂的商品，包括玉米、大米、豆类和新鲜农产品。非正规跨境贸易估计占非洲内部贸易总额的30%至40%。

翁巴姆表示，非洲国家之间的贸易目前约占该大陆贸易总量的16%，而欧盟成员国之间这一比例约为70%。她强调，支持非正规企业并消除女性面临的障碍，可能有助于区域贸易增长。

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