旁遮普启动2万亿卢比出口发展计划——《黎明报》

在巴基斯坦拉合尔，旁遮普省政府首席部长玛丽亚姆·纳瓦兹启动了2026年至2029年旁遮普价值、机遇与转型创新计划（PIVOT）。这项价值约2万亿卢比的战略旨在将旁遮普打造为面向出口的工业中心。据《黎明报》报道，当局预计将使出口增加68亿美元，创造16.2万个直接就业岗位，并支持超过100万个家庭。

玛丽亚姆·纳瓦兹表示，政府将跟踪该计划的实施情况，并根据投资规模、企业发展、出口和就业机会评估其成果。她还呼吁来自巴基斯坦和其他国家的投资者投资该省经济。

优惠融资与投资

PIVOT的主要组成部分之一将是战略贸易促进计划（STEP），该计划已推出数字门户网站。在该计划框架内，政府为指定商业类别提供3000亿卢比的优惠融资，利率从零至5%，具体依照计划条款执行。

整体投资模式结合了1.089万亿卢比的公共投资和9060亿卢比的定向私营部门投资。其中，计划将7537亿卢比用于扩大工业生产、提高附加值和增强长期出口竞争力。

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另各有500亿卢比用于安装太阳能系统和储能系统，以及补偿设备关税。这些措施旨在帮助制造商实现企业现代化、引入技术并达到国际质量标准。

产业与数字化

该计划涵盖服装和纺织品、体育用品、皮革制品和鞋类、外科器械、制药产品、风扇、餐具、钢铁和陶瓷的生产。政府还计划为企业建设测试实验室、认证中心和工业基础设施。

为加工农产品，PIVOT计划在萨戈达、哈内瓦尔、奥卡拉和巴卡尔建设四个专业农产品加工园区。该倡议还涉及旅游业、数字服务和员工技能发展。通过E-Biz项目，旁遮普当局计划将300项行政服务数字化，并让2000家公司接入电子商务平台。

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