W Lahore w Pakistanie szefowa rządu prowincji Pendżab Maryam Nawaz uruchomiła plan Punjab Innovation for Value, Opportunity and Transformation (PIVOT) na lata 2026–2029. Strategia o wartości około 2 bln rupii ma przekształcić Pendżab w zorientowane na eksport centrum przemysłowe. Jak podaje Dawn, władze liczą na zwiększenie eksportu o 6,8 mld dolarów, utworzenie 162 tys. bezpośrednich miejsc pracy i wsparcie ponad miliona rodzin.

Maryam Nawaz oświadczyła, że realizacja programu będzie monitorowana, a jego wyniki będą oceniane na podstawie wielkości inwestycji, wzmocnienia biznesu, eksportu i możliwości zatrudnienia. Zaapelowała również do inwestorów z Pakistanu i innych krajów o inwestowanie w gospodarkę prowincji.

Preferencyjne finansowanie i inwestycje

Jednym z głównych elementów PIVOT będzie Program Strategicznego Wspierania Handlu (STEP), dla którego uruchomiono portal cyfrowy. W jego ramach rząd przewiduje 300 mld rupii preferencyjnego finansowania dla określonych kategorii handlowych przy stawkach od zera do 5%, zgodnie z warunkami programu.

Całkowity model inwestycyjny łączy 1,089 bln rupii inwestycji publicznych i ukierunkowane inwestycje sektora prywatnego w wysokości 906 mld rupii. Z tej kwoty 753,7 mld rupii planuje się przeznaczyć na zwiększenie produkcji przemysłowej, wzrost wartości dodanej i długoterminową konkurencyjność eksportową.

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Po kolejne 50 mld rupii przewidziano na instalację systemów energii słonecznej i systemów magazynowania energii, a także na zwrot ceł za sprzęt. Działania te mają pomóc producentom modernizować zakłady, wdrażać technologie i spełniać międzynarodowe standardy jakości.

Branże i cyfryzacja

Plan obejmuje produkcję odzieży i tekstyliów, artykułów sportowych, wyrobów skórzanych i obuwia, narzędzi chirurgicznych, farmaceutyków, wentylatorów, sztućców, stali i ceramiki. Rząd przewiduje również utworzenie laboratoriów badawczych, centrów certyfikacji i infrastruktury przemysłowej dla przedsiębiorstw.

W celu przetwarzania produktów rolnych PIVOT przewiduje cztery wyspecjalizowane parki przetwórstwa rolnego — w Sargodze, Khanewalu, Okarze i Bhakkarze. Inicjatywa dotyczy także turystyki, usług cyfrowych i rozwoju umiejętności pracowników. Za pośrednictwem projektu E-Biz władze Pendżabu zamierzają zdigitalizować 300 usług administracyjnych i włączyć 2 tys. firm do platform handlu elektronicznego.

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