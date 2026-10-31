В Лахоре, Пакистан, глава правительства провинции Пенджаб Марьям Наваз запустила план Punjab Innovation for Value, Opportunity and Transformation (PIVOT) на 2026–2029 годы. Стратегия стоимостью около 2 трлн рупий призвана превратить Пенджаб в ориентированный на экспорт промышленный центр. Как сообщает Dawn, власти рассчитывают увеличить экспорт на 6,8 млрд долларов, создать 162 тысячи прямых рабочих мест и поддержать более миллиона семей.

Марьям Наваз заявила, что реализацию программы будут отслеживать, а ее результаты оценивать по объемам инвестиций, укреплению бизнеса, экспорту и возможностям трудоустройства. Она также призвала инвесторов из Пакистана и других стран вкладывать средства в экономику провинции.

Льготное финансирование и инвестиции

Одним из основных элементов PIVOT станет Программа стратегического стимулирования торговли (STEP), для которой запустили цифровой портал. В ее рамках правительство предусматривает 300 млрд рупий льготного финансирования для определенных коммерческих категорий по ставкам от нуля до 5% — в соответствии с условиями программы.

Общая инвестиционная модель сочетает 1,089 трлн рупий государственных вложений и целевые 906 млрд рупий инвестиций частного сектора. Из этой суммы 753,7 млрд рупий планируют направить на наращивание промышленного производства, увеличение добавленной стоимости и долгосрочную экспортную конкурентоспособность.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Еще по 50 млрд рупий предусмотрено на установку систем солнечной энергетики и систем накопления энергии, а также на возмещение пошлин на оборудование. Такие меры должны помочь производителям модернизировать предприятия, внедрять технологии и соответствовать международным стандартам качества.

Отрасли и цифровизация

План охватывает производство одежды и текстиля, спортивных товаров, кожаных изделий и обуви, хирургических инструментов, фармацевтической продукции, вентиляторов, столовых приборов, стали и керамики. Правительство также предусматривает создание испытательных лабораторий, сертификационных центров и промышленной инфраструктуры для предприятий.

Для переработки аграрной продукции PIVOT предусматривает четыре специализированных агроперерабатывающих парка — в Саргодхе, Ханевале, Окаре и Бхаккаре. Инициатива также касается туризма, цифровых услуг и развития навыков работников. Через проект E-Biz власти Пенджаба намерены перевести в цифровой формат 300 административных услуг, а 2 тысячи компаний привлечь к платформам электронной коммерции.

Читай нас в