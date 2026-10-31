В ЮАР Конкурентный трибунал одобрил приобретение лоукостера FlySafair за 7 млрд рандов консорциумом во главе с Harith General Partners. Сделка предусматривает переход полного контроля над авиакомпанией к консорциуму, однако для ее завершения еще должны быть выполнены остальные условия, сообщает TimesLIVE.

FlySafair начала работать под нынешним брендом в 2014 году, а до этого Safair десятилетиями выполняла грузовые рейсы и сдавала самолеты в лизинг другим перевозчикам, в том числе South African Airways и Kulula. Сейчас FlySafair занимает около 60% внутреннего авиарынка ЮАР и располагает флотом из более чем 30 реактивных самолетов. На старте у компании было два самолета, летавших между Йоханнесбургом и Кейптауном.

Планы нового владельца

Harith заявила, что намерена сохранить существующую стратегию и руководство FlySafair, сосредоточившись на поддержании результатов компании и долгосрочном создании стоимости. Генеральный директор Harith Сипо Махубела назвал инвестицию поддержкой успешного южноафриканского бизнеса и подчеркнул значение доступного авиасообщения для туризма, торговли и экономической активности.

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Генеральный директор FlySafair Элмар Конради заявил, что для пассажиров и работников компании процесс смены владельца проходил в обычном рабочем режиме. По его словам, перевозчик рассчитывает укрепить свои позиции и расширять южноафриканский рынок пассажирских авиаперевозок после выполнения оставшихся условий сделки.

Собственность и региональные маршруты

Структура собственности FlySafair уже была предметом внимания регуляторов. В 2022 году два конкурента подали жалобы национальным и международным регуляторам относительно структуры ASL Aviation Holdings, владельца авиакомпании. После проблем на этапе запуска FlySafair изменила структуру собственности: сотрудники из ЮАР получили долю в размере 25,14% компании, чтобы соответствовать требованию о 75% местной собственности.

FlySafair уже выполняет рейсы из ЮАР на Маврикий, Занзибар и в Зимбабве. Компания также ожидает открытия маршрутов в Замбию и Намибию в новом году. Harith работает 20 лет, располагает активами на сумму более 3 млрд долларов и владеет инфраструктурными активами в железнодорожной сфере, аэропортовых операциях, логистике и управлении пограничными пунктами.

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