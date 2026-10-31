W Republice Południowej Afryki Trybunał ds. Konkurencji zatwierdził przejęcie taniego przewoźnika FlySafair za 7 mld randów przez konsorcjum kierowane przez Harith General Partners. Umowa przewiduje przejście pełnej kontroli nad linią lotniczą na konsorcjum, jednak aby ją sfinalizować, muszą jeszcze zostać spełnione pozostałe warunki, informuje TimesLIVE.

FlySafair rozpoczęła działalność pod obecną marką w 2014 roku. Wcześniej Safair przez dziesięciolecia wykonywała loty cargo i leasingowała samoloty innym przewoźnikom, w tym South African Airways i Kulula. Obecnie FlySafair ma około 60% krajowego rynku lotniczego RPA oraz flotę ponad 30 samolotów odrzutowych. Na początku firma miała dwa samoloty latające między Johannesburgiem a Kapsztadem.

Plany nowego właściciela

Harith oświadczył, że zamierza utrzymać obecną strategię i kierownictwo FlySafair, koncentrując się na utrzymaniu wyników spółki i długoterminowym tworzeniu wartości. Dyrektor generalny Harith, Sipho Makhubela, nazwał inwestycję wsparciem dla odnoszącego sukcesy południowoafrykańskiego biznesu i podkreślił znaczenie przystępnych połączeń lotniczych dla turystyki, handlu i aktywności gospodarczej.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Dyrektor generalny FlySafair Elmar Conradie oświadczył, że dla pasażerów i pracowników firmy proces zmiany właściciela przebiegał w zwykłym trybie pracy. Jak powiedział, przewoźnik liczy na umocnienie swojej pozycji i rozwój południowoafrykańskiego rynku pasażerskich przewozów lotniczych po spełnieniu pozostałych warunków umowy.

Własność i trasy regionalne

Struktura własności FlySafair była już przedmiotem zainteresowania regulatorów. W 2022 roku dwóch konkurentów złożyło skargi do krajowych i międzynarodowych regulatorów dotyczące struktury ASL Aviation Holdings, właściciela linii lotniczej. Po problemach na etapie uruchomienia FlySafair zmieniła strukturę własności: pracownicy z RPA otrzymali 25,14% udziałów w spółce, aby spełnić wymóg 75% lokalnej własności.

FlySafair już obsługuje loty z RPA na Mauritius, Zanzibar i do Zimbabwe. Firma oczekuje również na uruchomienie w nowym roku tras do Zambii i Namibii. Harith działa od 20 lat, ma aktywa o wartości ponad 3 mld dolarów i posiada aktywa infrastrukturalne w sektorze kolejowym, działalności lotniskowej, logistyce i zarządzaniu przejściami granicznymi.

Czytaj nas na