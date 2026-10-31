南非竞争法庭批准由Harith General Partners牵头的财团以70亿兰特收购廉价航空公司FlySafair。该交易规定航空公司的完全控制权将转移给该财团，但交易完成仍须满足其余条件，TimesLIVE报道。

FlySafair于2014年以现有品牌开始运营。在此之前，Safair数十年来一直运营货运航班，并向包括South African Airways和Kulula在内的其他航空公司出租飞机。目前，FlySafair约占南非国内航空市场的60%，机队拥有30多架喷气式飞机。公司成立之初拥有两架飞机，执飞约翰内斯堡和开普敦之间的航线。

新所有者的计划

Harith表示，计划保留FlySafair现有的战略和管理层，重点是维持公司的业绩并创造长期价值。Harith首席执行官西波·马胡贝拉称，这项投资是对一家成功的南非企业的支持，并强调了可负担航空连接对旅游、贸易和经济活动的重要性。

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FlySafair首席执行官埃尔马尔·康拉迪表示，对公司的乘客和员工而言，所有权变更过程一直以正常工作方式进行。他表示，在满足交易其余条件后，该航空公司预计将巩固自身地位，并扩大南非的客运航空市场。

所有权与区域航线

FlySafair的所有权结构此前已受到监管关注。2022年，两家竞争对手就该航空公司所有者ASL Aviation Holdings的结构向国内和国际监管机构提出投诉。在启动阶段出现问题后，FlySafair调整了所有权结构：南非员工获得公司25.14%的股份，以满足75%本地所有权的要求。

FlySafair已经运营从南非飞往毛里求斯、桑给巴尔和津巴布韦的航班。该公司还预计将在新的一年开通前往赞比亚和纳米比亚的航线。Harith已运营20年，拥有超过30亿美元的资产，并在铁路、机场运营、物流和边境口岸管理领域拥有基础设施资产。

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