Hanwha построит корабль для ВМС США за $269 млн — Korea Herald

Американская дочерняя компания южнокорейской Hanwha Aerospace — Hanwha Defense USA — получила контракт на $269 млн на строительство среднего десантного корабля для ВМС США и Корпуса морской пехоты США. Судно построят на верфи Philly Shipyard в штате Пенсильвания.

Как сообщает Korea Herald, компанию выбрала американская компания морских услуг Tote Services. Соглашение предусматривает строительство одного среднего десантного корабля типа LSM и опцион на сооружение еще трех судов.

Первый заказ для ВМС США

Это первый заказ Hanwha Group на строительство нового корабля для ВМС США после приобретения Philly Shipyard в 2024 году. По данным Tote Services, строительство планируют начать в четвертом квартале 2027 года.

Контракт оформили через Tote Services, которую ВМС США в июле выбрали менеджером программы строительства судов стоимостью $2,2 млрд. В рамках этой модели флот поручает специализированной компании отбор верфей и надзор за строительством вместо прямого заключения контрактов с отдельными судостроителями.

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Программа до восьми судов

Tote Services сообщила, что выбрала Hanwha Defense USA по итогам конкурсного отбора, начатого в июле. Среди причин компания назвала конкурентную цену и согласие Hanwha на условия контракта.

Tote Services будет управлять строительством до восьми десантных кораблей в рамках первоначального контракта с ВМС США. Поставку первого судна ожидают в 2030 году. Президент и генеральный директор Hanwha Defense USA Майкл Коултер заявил, что после приобретения верфи группа инвестировала в персонал и технологии для строительства кораблей для ВМС США и других федеральных заказчиков.

Hanwha Defense USA также планирует приобрести 60% акций Philly Shipyard, принадлежащих Hanwha Systems, чтобы усилить свою роль в судостроительном бизнесе группы в США.

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