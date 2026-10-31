韩国韩华航天的美国子公司韩华防务美国公司获得了一份价值2.69亿美元的合同，将为美国海军和美国海军陆战队建造一艘中型登陆舰。该舰将在宾夕法尼亚州的费城造船厂建造。

据《韩国先驱报》报道，该公司由美国海事服务公司Tote Services选中。该协议规定建造一艘LSM型中型登陆舰，并可选择再建造三艘舰艇。

首个美国海军订单

这是韩华集团在2024年收购费城造船厂后，首次获得为美国海军建造新舰艇的订单。据Tote Services称，计划于2027年第四季度开工。

该合同通过Tote Services办理。美国海军于7月选定该公司担任价值22亿美元的舰艇建造计划经理。在这一模式下，海军委托专业公司选择造船厂并监督建造，而不是直接与个别造船商签订合同。

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最多八艘舰艇的计划

Tote Services表示，该公司是在7月启动的竞争性遴选后选定韩华防务美国公司的。该公司列举的原因包括有竞争力的价格以及韩华同意合同条款。

Tote Services将在与美国海军签订的初始合同框架内管理最多八艘登陆舰的建造。首艘舰艇预计于2030年交付。韩华防务美国公司总裁兼首席执行官迈克尔·库尔特表示，收购造船厂后，集团已投资于人员和技术，以便为美国海军及其他联邦客户建造舰艇。

韩华防务美国公司还计划收购韩华系统公司持有的费城造船厂60%股份，以加强其在集团美国造船业务中的作用。

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