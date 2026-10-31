饼干制造商Lee Biscuits，也称Nam Lee，正准备于2026年10月底停止其位于马来西亚柔佛州笨珍的工厂生产。该公司已运营92年，其Marie饼干、薄脆饼干、香蕉酥和色彩鲜艳的iced gems饼干，一直是马来西亚和新加坡数代居民熟悉的食品，Channel NewsAsia报道。

10月29日记者到访工厂期间，员工拒绝就关闭事宜置评。其中一些人在工厂运营的最后几天里在厂区附近拍照。自2012年起在工厂大门旁经营食品摊位的Rogayah Othman表示，她对停业感到难过，因为自己与员工们变得亲近。

从新加坡到柔佛

该公司于1934年由商人兼慈善家Lee Kong Chian在新加坡创立。他在橡胶、菠萝种植和制造业领域发展业务，后来还创办了Lee Pineapple、Lee Biscuits和Lee Sawmills等企业。

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1955年，Lee Biscuits将生产从新加坡迁至新山的Tampoi地区。The Rakyat Post报道称，此举旨在让公司能更广泛地获得马来西亚的农业供应链和工业用地。自1965年起，公司产品系列增加了柠檬酥、iced gems、动物造型饼干，以及巧克力和黄油饼干。

迁往笨珍及关闭

2000年，该公司对生产基地进行了现代化改造；2005年，为进一步扩张，又将业务从Tampoi迁至笨珍。2008年，该工厂获得了与生产标准和食品安全相关的ISO及HACCP认证。

该工厂关闭之前，Lee Pineapple位于士姑来的罐头厂已于2023年11月停止运营。据New Straits Times报道，母集团正在重组资产，并据称正退出零食制造业务，专注于包括橡胶和棕榈油在内的核心领域。供应商和买家自9月起开始收到有关停产的通知。China Press报道称，到10月底，预计约有300名员工仍留在该工厂，主要从事清洁和其他工作。

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