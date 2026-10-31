Lee Biscuits завершує виробництво в Малайзії після 92 років — Channel NewsAsia

Виробник печива Lee Biscuits, також відомий як Nam Lee, готувався припинити виробництво на заводі в Понтіані, штат Джохор у Малайзії, наприкінці жовтня 2026 року. Компанія працює вже 92 роки, а її печиво Marie, крекери, бананові слойки та кольорове печиво iced gems були звичними продуктами для кількох поколінь жителів Малайзії та Сінгапуру, повідомляє Channel NewsAsia.

Під час візиту журналістів на завод 29 жовтня працівники відмовилися коментувати закриття. Дехто з них фотографувався біля підприємства в останні дні його роботи. Рогаїя Отман, яка з 2012 року керує харчевим кіоском біля воріт заводу, сказала, що засмучена припиненням роботи, оскільки зблизилася з працівниками.

Шлях із Сінгапуру до Джохору

Компанію заснував у Сінгапурі 1934 року бізнесмен і меценат Лі Конг Чіан. Він розбудував бізнес у галузях каучуку, вирощування ананасів і виробництва, а згодом заснував, зокрема, Lee Pineapple, Lee Biscuits і Lee Sawmills.

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У 1955 році Lee Biscuits перенесла виробництво із Сінгапуру до району Тампой у Джохор-Бару. Як повідомляло видання The Rakyat Post, це мало надати компанії ширший доступ до сільськогосподарських ланцюгів постачання та промислових площ Малайзії. Із 1965 року асортимент поповнили лимонні слойки, iced gems, печиво у вигляді тварин, а також шоколадне й вершкове печиво.

Переїзд до Понтіана та закриття

У 2000 році компанія модернізувала виробничий майданчик, а 2005 року перенесла операції з Тампою до Понтіана для подальшого розширення. У 2008 році підприємство отримало сертифікації ISO та HACCP, пов’язані зі стандартами виробництва й безпеки харчових продуктів.

Закриття заводу відбувається після припинення роботи консервного заводу Lee Pineapple у Скудаї в листопаді 2023 року. За даними New Straits Times, материнська група реструктурує активи та, як повідомляється, відходить від виробництва снеків, зосереджуючись на ключових напрямах, зокрема каучуку й пальмовій олії. Постачальники та покупці почали отримувати повідомлення про зупинку виробництва у вересні. China Press повідомляло, що до кінця жовтня на підприємстві мали залишитися близько 300 працівників, переважно для прибирання та інших робіт.

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