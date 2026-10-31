Суд у Міссісіпі не закрив позов NAACP до ШІ-підрозділу SpaceX — CNBC

Федеральний суд у штаті Міссісіпі відмовився задовольнити клопотання підрозділу SpaceX зі штучного інтелекту про закриття позову Національної асоціації сприяння прогресу кольорового населення (NAACP). Позов стосується використання газових турбін для забезпечення електроенергією великих дата-центрів у районі Великого Мемфіса, повідомляє CNBC.

Позов щодо 27 газових турбін

Southern Environmental Law Center і Earthjustice подали позов від імені NAACP до Окружного суду США Північного округу Міссісіпі у квітні 2026 року. Позивачі стверджують, що з серпня до грудня 2025 року xAI та її дочірня компанія MZX Tech встановили й експлуатували 27 газових турбін у Саутгейвені без дозволу на викиди в атмосферу та без урахування здоров’я і безпеки людей, які живуть поруч.

За твердженням позивачів, турбіни викидають речовини, що сприяють утворенню смогу, а також тверді частинки. Це може збільшувати ризики для здоров’я та спричиняти неприємний запах.

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Аргументи компанії суд не підтримав

Адвокати SpaceXAI в червні просили відхилити позов. Вони заявляли, що турбіни є «мобільними» джерелами викидів і тому не підпадають під вимоги щодо дозволів. Також сторона компанії наполягала, що NAACP не має права звертатися до суду за федеральним Законом про чисте повітря, а такі позови громадських груп є неконституційними.

Суддя відхилив ці аргументи, зазначивши, що позивачі мають передбачене Законом про чисте повітря право на позов, а турбіни не є «мобільними джерелами» за програмою штату Міссісіпі. Суд також не погодився, що положення про позови громадян суперечить статті II Конституції США чи доктрині неделегування повноважень приватним особам.

Дата-центри Colossus і електростанція, яку SpaceXAI також будує в Саутгейвені, протягом кількох років викликали заперечення місцевої громади. Приблизно за два тижні до цього той самий суд також відхилив запит Міністерства юстиції США про припинення справи проти компанії. SpaceX оперативно не відповіла на запит про коментар.

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