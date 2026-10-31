Producent ciastek Lee Biscuits, znany również jako Nam Lee, przygotowywał się do zakończenia produkcji w fabryce w Pontianie w stanie Johor w Malezji pod koniec października 2026 roku. Firma działa od 92 lat, a jej ciastka Marie, krakersy, bananowe ciastka francuskie oraz kolorowe ciastka iced gems były znanymi produktami dla kilku pokoleń mieszkańców Malezji i Singapuru, podaje Channel NewsAsia.

Podczas wizyty dziennikarzy w fabryce 29 października pracownicy odmówili komentarza na temat zamknięcia. Niektórzy z nich robili zdjęcia przy zakładzie w ostatnich dniach jego działalności. Rogayah Othman, która od 2012 roku prowadzi stoisko z jedzeniem przy bramie fabryki, powiedziała, że jest zasmucona zakończeniem działalności, ponieważ zbliżyła się do pracowników.

Droga z Singapuru do Johoru

Firma została założona w Singapurze w 1934 roku przez biznesmena i filantropa Lee Kong Chiana. Rozwinął on działalność w sektorach kauczuku, uprawy ananasów i produkcji, a następnie założył między innymi Lee Pineapple, Lee Biscuits i Lee Sawmills.

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W 1955 roku Lee Biscuits przeniosła produkcję z Singapuru do rejonu Tampoi w Johor Bahru. Jak podawał The Rakyat Post, miało to zapewnić firmie szerszy dostęp do malezyjskich rolniczych łańcuchów dostaw i terenów przemysłowych. Od 1965 roku asortyment poszerzono o cytrynowe ciastka francuskie, iced gems, ciastka w kształcie zwierząt, a także ciastka czekoladowe i maślane.

Przenosiny do Pontianu i zamknięcie

W 2000 roku firma zmodernizowała zakład produkcyjny, a w 2005 roku przeniosła działalność z Tampoi do Pontianu w celu dalszej rozbudowy. W 2008 roku zakład uzyskał certyfikaty ISO i HACCP związane ze standardami produkcji i bezpieczeństwem żywności.

Zamknięcie fabryki następuje po zakończeniu działalności zakładu konserwowego Lee Pineapple w Skudai w listopadzie 2023 roku. Według New Straits Times grupa macierzysta restrukturyzuje aktywa i podobno odchodzi od produkcji przekąsek, koncentrując się na kluczowych obszarach, w tym kauczuku i oleju palmowym. Dostawcy i nabywcy zaczęli otrzymywać we wrześniu powiadomienia o wstrzymaniu produkcji. China Press informował, że do końca października w zakładzie miało pozostać około 300 pracowników, głównie do sprzątania i innych prac.

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