W RPA Park Mokradeł iSimangaliso rozpoczął procedurę pozyskania prywatnego partnera do przebudowy, zarządzania i eksploatacji kurortu Cape Vidal. Okres realizacji projektu wyniesie 50 lat: do czterech lat przeznaczono na rozwój obiektu, a kolejne 46 lat — na jego funkcjonowanie, podaje TimesLIVE.

Kurort znajduje się we wschodniej części parku iSimangaliso, w pobliżu miasta St Lucia. Administracja parku planuje pozyskać prywatny kapitał, aby zmodernizować obiekt i przekształcić go w kompleks turystyczny klasy trzech–czterech gwiazdek. W dokumentacji przetargowej wskazano, że projekt jest zgodny ze strategią komercjalizacji parku, ukierunkowaną na efektywniejsze wykorzystanie aktywów i zwiększenie dochodów.

Prywatni partnerzy dla obiektów ochrony przyrody

Władze RPA coraz częściej angażują biznes w zarządzanie aktywami państwowymi, których nie uznają za kluczowe dla swojej działalności. Według publikacji z budżetu codziennie wydaje się około 1,2 mld randów na obsługę długu publicznego.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wcześniej Ezemvelo KZN Wildlife, które zarządza ponad 800 tysiącami hektarów ziemi w prowincji KwaZulu-Natal i ponad 90 obszarami chronionymi, również rozpoczęło poszukiwania partnera z sektora prywatnego. Organizacja wyjaśniła zmianę podejścia trudnościami finansowymi i operacyjnymi w utrzymaniu rozległego obszaru ochrony przyrody.

Koncesja dla rezerwatu i silosów zbożowych

W prowincji Gauteng departament środowiska zaproponował przedsiębiorstwom koncesję na rozwój, zarządzanie i eksploatację rezerwatu przyrody Suikerbosrand o powierzchni około 18 tysięcy hektarów. Państwo zachowa prawo własności do ziemi i aktywów, a prywatny operator będzie musiał płacić miesięczny czynsz w wysokości co najmniej 80 tysięcy randów. Okres koncesji może wynosić co najmniej 25 lat.

Osobno władze prowincji North West szukają prywatnych partnerów do zarządzania trzema państwowymi silosami zbożowymi — Springbokpan, Kraaipan i Vryhof — przez 25 lat. Ich łączna pojemność wynosi 180 tysięcy ton zboża. Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich oświadczył, że chce pozyskać inwestora do odbudowy, rozwoju i zrównoważonego zarządzania tymi obiektami.

Czytaj nas na