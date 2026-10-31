南非伊西曼加利索湿地公园已启动程序，拟引入私营合作伙伴参与开普维达尔度假村的重建、管理和运营。该项目期限将为50年：最多4年用于设施开发，另46年用于运营，TimesLIVE报道。

该度假村位于伊西曼加利索公园东部，靠近圣卢西亚镇。公园管理部门计划引入私人资本，对该设施进行现代化改造，并将其打造为三星至四星级旅游综合体。招标文件指出，该项目符合公园的商业化战略，旨在更有效地利用资产并增加收入。

自然保护设施的私营合作伙伴

南非当局正日益让企业参与管理其认为并非自身核心业务的国有资产。据该媒体报道，预算每天用于偿还公共债务的支出约为12亿兰特。

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此前，负责管理夸祖鲁-纳塔尔省超过80万公顷土地和90多个保护区的Ezemvelo KZN Wildlife，也开始寻找私营部门合作伙伴。该组织表示，调整做法是因为在维护大片自然保护区方面面临财务和运营困难。

自然保护区和粮仓的特许经营权

在豪登省，环境部门向企业提供了苏克博斯兰德自然保护区的开发、管理和运营特许经营权，该保护区面积约1.8万公顷。国家将保留土地和资产的所有权，私营运营商则须每月支付不少于8万兰特的租金。特许经营期限可能至少为25年。

此外，西北省当局正在寻找私营合作伙伴，在25年内管理三座国有粮仓——斯普林博克潘、克拉伊潘和弗赖霍夫。它们的总容量为18万吨粮食。农业和农村发展部门表示，希望吸引投资者对这些设施进行修复、开发和可持续管理。

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